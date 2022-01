Lorenzo Insigne rejoint le Toronto FC

LT

De la pizza à la poutine.Comme pressenti depuis quelques jours, Lorenzo Insigne va quitter Naples, après y avoir passé l’ensemble de sa carrière. En fin de contrat l’été prochain, et alors que les négociations avec le Napoli et le président De Laurentiis patinaient, le petit attaquant a finalement décidé de poser ses valises et son bagage technique outre-Atlantique. Le Toronto FC a officialisé ce samedi que l’Italien rejoindra le Canada dans six mois, une fois libre.Selon le très bien informé Fabrizio Romano, le champion d’Europe avec ladevrait percevoir un joli salaire de 11 millions d’euros par an, assorti d’un bonus de 4,5 millions. Insigne, né dans la banlieue napolitaine, et passé pro en 2009 chez, s’est engagé pour quatre ans dans la ville de Drake, des Raptors, mais surtout de Benoît Cheyrou. À 30 ans, il quitte donc le navire campanien après 416 matchs.Après Giovinco, on va finir par croire que Toronto est fétichiste des petits Italiens techniques.