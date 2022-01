Insigne égale le nombre de buts de Maradona avec le Napoli

FP

Joli pot de départ pour Lorenzo Insigne.Large vainqueur de l'US Salernitana (4-1) , le Napoli pouvait avoir le sourire ce dimanche soir. Avec ce succès, lesreprennent la deuxième place à l'AC Milan tenu en échec sur sa pelouse par la Juventus (0-0) . Entré en jeu en seconde période, Lorenzo Insigne est venu marquer le quatrième pion des Napolitains, etmarque un peu plus l'histoire du club, quelques mois avant son départ pour le Toronto FC En inscrivant son nom au tableau d'affichage pour la 115fois sous le maillot du Napoli, Lorenzo Insigne rejoint tout simplement la légende Diego Maradona. Les deux hommes sont troisièmes de ce petit classement, et l'Italien pourrait ravir la deuxième place à l'un de ses anciens coéquipiers, Marek Hamšík, qui compte six buts de plus. Pour ce qui est de la première place, la mission s'avère plus délicate : Dries Mertens, meilleur buteur de l'histoire napolitaine, compte 29 buts d'avance et pourrait encore améliorer ce record d'ici la fin de la saison.Plus que 137 buts pour Adam Ounas.