Lookman débarque à l’Atalanta

Au vu du nombre de joueurs offensifs déjà présents dans l’effectif de Domenico Tedesco, c’est à peu près ce qu’ont dû baragouiner les dirigeants de Leipzig à Ademola Lookman lorsqu’il est revenu de son prêt à Leicester cet été. Ça tombe bien puisque l’ailier gauche s’est trouvé une jolie porte de sortie à l’Atalanta Bergame.L'international nigérian s’est en gagé ce jeudi chez les Italiens pour quatre saisons et une en option. Lors de son prêt chez les, Lookman a réalisé un exercice 2021-2022 correct avec huit buts et cinq. Il débarque à la Dea contre la somme de 15 millions d’euros bonus inclus et devrait remplacer numériquement le colombien Luis Muriel, annoncé sur le départ. Son objectif sera d'aider le club à retrouver l'Europe après une 8place l'an passé.Besoin de fraîcheur ? Un coup de Dea et ça repart.