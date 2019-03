Looking for Icardi

Habituel acteur majeur des derniers Derbys della Madonnina, Mauro Icardi ne sera pas présent ce dimanche soir pour délivrer l'Inter en cas de besoin. La faute à une prolongation qui traîne, et qui coûte actuellement plus cher à l'international argentin qu'à son club. Même si Milan, qui n'a plus remporté ce face-à-face en championnat depuis trois ans, n'en demandait pas tant.

Les temps changent vite, à Milan comme ailleurs. Non loin du Duomo qu’on ne présente plus, deux mannequins trônent par-delà une vitrine d’une boutique de sport lambda. Sur leurs épaules, les colosses de plastique affichent l’un et l’autre leur préférence alors que le derby approche : le jeune Argentin Lautaro Martínez à gauche pour les, le bomber polonais Krzysztof Piątek arrivé cet hiver pour lesQuatre mois auparavant seulement, c’étaient les noms de Gonzalo Higuaín et de Mauro Icardi que les regards des passants pouvaient admirer en déambulant dans les rues de la capitale lombarde. Aujourd’hui,est à Londres. Mauro , lui, est à l’ombre. Pour le plus grand bonheur d’un Milan qui en avait assez de subir la foudre du natif de Rosario. Oui, le temps passe vite.Pour comprendre pourquoi le détenteur du brassarddepuis la saison 2015-2016 se retrouve aujourd’hui au placard, il faut remonter au début du mois de février dernier. Quatre jours après un court succès à Parme (0-1) où l’ Inter est sauvée par une réalisation de Lautaro Martínez , le club annonce de manière laconique et inattendue que Samir Handanovič, le gardien international slovène, est le nouveau capitaine. Sans rien dire de plus, officiellement. En coulisses, la raison est évidemment contractuelle : Icardi refuse de prolonger. Dans la foulée, et à la suite de cette annonce, l’international argentin refuse de faire le déplacement pour disputer le match aller comptant pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa face au Rapid Vienne . «, commentait alors son entraîneur Luciano Spalletti en conférence de presse.Le feuilleton ne fait alors que commencer, et la suite des événements prend une tournure digne d’un scénario de: son agent (et compagne) Wanda Nara squatte le plateau de l’émissionpour plaider la cause de Mauro , fond même en larmes en direct alors que « la paix » est faite avec le directeur général de l’ Inter Giuseppe Marotta , joint par l’émission au téléphone. Surréaliste. Les jours passent, mais le cas Icardi n’est toujours pas résolu. Muet jusqu’alors, l’international argentin publie sur le réseau social Instagram une longue lettre où il clame son amour pour l’ Inter . Tout en réclamant, soit dit en passant, des explications à sa direction : «(...)» Encore aujourd’hui, la situation n’est pas clarifiée.Le fait est que l’impact de l’absence d’Icardi dans le onze de départ intériste tarde à se faire sentir. Celui qui n’avait plus marqué depuis sept journées en championnat avant sa mise à l’écart n’est pas autant indispensable sur le plan statistique qu’il n’y paraît. Depuis qu’il est devenu capitaine il y a trois ans et demi, l’ Inter a joué 25 matchs sans lui pour un excellent bilan de 19 succès, trois nuls et trois défaites. Soit une moyenne de 2,4 points par match. Cette saison, sans lui, l’Inter marque davantage que lorsque Icardi est titulaire.Même si, petit à petit, l’absence de Mauro , ce buteur hors pair capable de débloquer n’importe quelle rencontre, commence à se voir. L' Inter a depuis été éliminé de la Ligue Europa sans trouver la faille face à Francfort, et a surtout vu le Milan lui passer devant au classement avant ce choc au sommet. Cette saison, pour sa première campagne de Ligue des champions, Icardi pèse quatre pions en six rencontres. Pas rien. En octobre, dans le temps additionnel d’un premier derby irrespirable, c’est encore lui qui avait délivré la Curva Nord d’un coup de tête qui valait bien plus que trois points . L’an passé, sa masterclass avait également séduit l’Europe entière. Ce samedi, Icardi a publié une photo de sa célébration iconique en noir et blanc, le tout avec San Siro en arrière-plan. Si le sens n’a pas été précisé, tout le monde devine que revoir Icardi mettre ses deux paumes derrière ses lobes dans unfait aujourd’hui partie du passé. Enfin, pour le moment.