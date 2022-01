Longtemps pisté par l'OL, Azmoun s'engage au Bayer Leverkusen

MD

La tuile.Tout proche de s’enrôler le Messi Iranien lors du dernier mercato estival, l’Olympique Lyonnais avait finalement dû abandonner la piste Sardar Azmoun suite à la décision ferme des dirigeants du Zénith Saint-Pétersbourg de garder précieusement leur attaquant à la maison. Ce n’est que partie remise ? Alors oui et non. Oui parce que l’écurie rhodanienne n’a jamais lâché l’affaire. Mais non parce que l’Iranien vient de s’engager avec le Bayer Leverkusen.En fin de contrat à l'issue de la saison, Sardar Azmoun s’est engagé librement avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2027. Avec dix buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues, le buteur de 27 ans intéressait grandement Peter Bosz, ancien entraîneur du club allemand entre 2018 et 2021. Avec Moussa Dembélé et Islam Slimani comme uniques possibilités à ce poste-là, l’OL pourrait tenter un nouveau coup dans les prochains jours de ce mercato hivernal.Après tout Memphis Depay était bien arrivé de Manchester United un 20 janvier.