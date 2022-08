Openda, we are family

Lens Brest Ligue 1 Diffusion sur

« À la buvette, il demandait aux gens combien de buts voulaient-ils qu'il marque. Il proposait de scorer tant de buts contre deux paquets de chips et un Fanta. »

Le dealer de goals

Forrest Gump et le coup du burger

« Un jour, on perd 0-2. Loïs n'avait rien mangé le matin. Notre entraîneur lui donne 5€ pour aller s'acheter un hamburger et à la fin du match, on gagne 3-2, triplé de Loïs. Pour son âge, il surpassait tout le monde. »

SNCB, resto calabrais et Didier Drogba

« Son idole, c'était Didier Drogba. Il voulait absolument une vareuse. Ça coûtait cher. Je lui en ai acheté deux. »

« Le choix de partir à Bruges a sauvé sa carrière »

« Il était content d'être là. Il me faisait penser au meilleur attaquant qui jouait sur un côté, David Villa. Il était moins fin que Villa, mais capable de faire beaucoup de courses, de prendre la profondeur et avec la finition qu'il faut. »

La désillusion avec Philippe Clément

« Il ressemble à un Jamie Vardy »

« Dans le football moderne, on a tendance à créer des joueurs qui vont vers le ballon, toute l'attention est porté à l'espace où est le ballon. Loïs est l'opposé. »

« À travers ce don, il pouvait mettre bien la famille »

« Des buts, il va toujours en marquer, c'est en lui. Les Kane ou Lukaku, quand ils marquent 15 buts, ils en veulent encore plus. S'il attrape ça, ce truc de grand attaquant, c'est fini. »

Par Timothé Crépin

Tous propos recueillis par TC.





C'est l'histoire d'un jeune homme qui aurait pu ne jamais avoir le droit de faire de sport de toute sa vie. Né en février 2000, Loïs Openda reste hospitalisé pendant un an. Victime d'une bronchiolite, sa situation s'aggrave, notamment au niveau de l'alimentation et de la respiration. «» , rembobine Mariame, sa mère. Les problèmes respiratoires sont lourds, l'asthme s'en mêle. L'opération est décidée. Objectif : une incision au niveau de la peau afin de transformer le clapet - une valve - du petit Loïs. Une dernière échographie est effectuée la veille. «, continue Maman Openda.» Mieux : parmi la quinzaine de personnes interrogées pour raconter Loïs Openda, pas une seule ne citera autre chose que la vitesse à l'heure de dégainer la qualité numéro une de l'attaquant acheté cet été dix millions d'euros par le RC Lens. À croire que son destin a basculé dès ses premiers mois sur Terre.Né à Liège d'un père congolais qu'il a rencontré pour la première fois il y a un an et d' une mère marocaine, le joueur de 22 ans a grandi au nord-ouest de la ville, à Ans. «, promet Mariame.Très vite, dans le sillage de son grand frère, Jodice, Loïs Openda tombe dans le foot. «» , rigole encore la mère. Un professeur de l'école d'Ans, également éducateur au club local de Patro-Othée, entend parler de Jodice et de Loïs. Mariame n'est pas contre, mais à une condition : «"Tu te débrouilleras pour venir les chercher. Moi, je travaille". » Mère de quatre enfants, Mariame Openda bosse à la SNCB, l'équivalent belge de la SNCF. Très occupée, elle comprend petit à petit que son Loïs fait fureur crampons aux pieds. Il a entre six et sept ans, il enchaîne les buts, parfois jusqu'à quinze dans le même match. Autour du terrain, une maman d'un coéquipier s'émerveille. Joëlle, ou Tata Jojo, en est sûre : ce garçon va devenir grand. «, raconte-elle.» Loïs s'entraîne alors à 16 heures avec sa catégorie, puis double la séance à 18 heures avec celle de son frère et des joueurs quatre ans plus vieux que lui. Même chose le week-end. Le petit "Lolo", qu'on dit acharné de travail dès ses premières années, est capable de claquer des triplés face à des 1996 médusés, qui n'hésitent pas à lui faire savoir leur frustration. «, résume Mariame.» Une fois, invitée à venir se rendre compte des exploits de son fils, elle pose un jour de congé. Résultat : «Éducateur au RFC Liège, Fabrice Geraerts est, lui, subjugué lors d'un tournoi. Il fait venir le jeune Loïs à 11 ans, bluffé, notamment par «» . Couvé et encadré par Jodice, son frère, qui a préféré arrêter le foot afin que Loïs puisse continuer, le jeune prodige poursuit sa progression. Sa collection de buts grossit. Axel Tamburrini, qui appelle son ex-partenaire « Forrest Gump » , se souvient d'une mi-temps un peu spéciale.» «, constate Fabrice Cristallini, qui l'a entraîné en U14.» Loïs Openda trace son chemin sans faire de bruit, voyant sa mère ne pas s'intéresser autant à ses exploits qu'il l'aurait voulu. «, constate la maman.» Fabrice Cristallini enchaîne : «» Rapidement, le Standard, grand rival, entend parler du joyau. Loïs passe un premier essai : recalé, trop propre dans son jeu, sans vice, pas assez mature, mais pas que. «, révèle Mariame.» La seconde chance au Standard sera la bonne. Alors parti à Charleroi, Axel Tamburrini comprend que son ancien coéquipier est parti pour faire quelque chose de grand. «De plus en plus consciente du phénomène, Mariame Openda se démène pour que son Loïs ne rate aucun entraînement. À la gare de Liège-Guillemins, où elle travaille, on comprend la problématique.» Avec quatre enfants, dont un deuxième qui rêve football matin, midi et soir, elle travaille à la SNCB le jour, et est cheffe de salle dans un restaurant calabrais le soir. C'est grâce à cette combinaison qu'elle peut, par exemple, acheter un maillot qui compte pour son fils : «Ce combat de tous les instants va prendre un tournant crucial en 2015. À 15 ans, Loïs Openda signe au Club Bruges, une référence dans le pays. Liège est à 200 kilomètres. Pour Loïs, c'est un véritable choc. Privé de Mariame, sa boussole, Openda vit ses premières grandes difficultés. Ça ne matche pas à l'internat, ni en famille d'accueil. Voilà donc Loïs à l'hôtel, seul. Tous les vendredis soirs, il doit déguerpir et revenir le lundi. Dur à vivre pour la maman : «» Cette séparation dure un an. La distance est si difficile pour l'adolescent qu'il saute dans un train une fois l'entraînement du jour terminé, direction Liège, histoire d'aller voir sa maman pour quinze minutes avant de prendre le train suivant. Deux heures aller, deux heures retour. «, poursuit Mariame."Tu viens quand ? Tu viens voir mon match ?"En difficulté au niveau de la langue face au complexe apprentissage du néerlandais, Loïs Openda est proche d'abandonner. Il demande alors à sa mère de déménager à Bruges. «» Mariame quitte amis, travail, repères et emmène toute la famille pour suivre le rêve de Loïs, dans l'inconnu de la cité brugeoise. Le cauchemar se termine pour le jeune Openda. Mariame résume : «» Avec une stabilité personnelle retrouvée, Loïs Openda connaît ses premières capes avec les sélections de jeunes belges, lui qui n'a d'ailleurs jamais hésité entre les Diables Rouges, le Maroc, qui a fait beaucoup pour tenter de l'attirer, et la RD Congo.Si facile et si précoce depuis ses débuts, Openda se fait pour la première fois bousculer lorsqu'il évolue avec les U21.Ses encadrants voient un potentiel pour aller loin, mais encore faut-il mettre les ingrédients nécessaires. «, se souvient Stijn Francis, l'agent de l'attaquant.» «, enchaîne la maman.» Openda est même rétrogradé avec les U18. Dans sa tête, c'est le foot plaisir qui disparaît, pour laisser place à une autre mentalité. Là encore, il pense tout plaquer et retourner dans son confort liégeois. Deux à trois mois sont nécessaires pour accepter ce changement. «, raconte Sven Vermant, son entraîneur en U21.» Un mal pour un bien déterminant. «, promet Stijn Francis."J'ai fait tant de kilomètres, tant de sprints à haute intensité."» Même ses coéquipiers notent le changement à l'image de Brandon Baiye, aujourd'hui au Clermont Foot : «Lorsqu'il prend sa place dans le groupe professionnel, Loïs Openda plaît à beaucoup de monde, y compris à Benoît Poulain. «, raconte le défenseur de Nîmes.» Openda a aussi un objectif très clair : «» Si son fils est encadré et formé dans un grand club, n'allez pas croire que Maman Openda a lâché, loin de là. «, apprécie Rik Demil, coach en U18 à Bruges.» Un entourage, vous l'aurez compris, plus que bénéfique pour lancer la carrière de Loïs. Benoît Poulain : «Lancé dans le grand bain à 18 ans, la gâchette fait face aux attentes dans un club qui joue le titre national et la Ligue des champions tous les ans. L'erreur n'est (quasiment) pas permise et l'impatience se fait vite sentir. Une occasion manquée face à Dortmund (qui marque juste derrière), pour son tout premier match de C1, lui est reprochée. Rebelote face à Monaco un mois plus tard avec cette tête à bout portant qui passe à côté. On lui colle déjà une étiquette de mauvais finisseur. Si Ivan Leko, son entraîneur, ne le lâche pas et lui offre des minutes pour son premier exercice (quatre buts en D1), l'arrivée de Philippe Clément ne se passe pas comme imaginée. «, regrette Stijn Francis.» L'actuel entraîneur de l'AS Monaco tente de lancer Loïs Openda sur les ailes contre son gré. Le Vitesse Arnhem promet des minutes même en cas de contre-performances qui se répètent. Le prêt est enclenché. «, remarque Benoît Poulain.Six titularisations en Pro League avec Bruges en deux ans, 64 avec le Vitesse Arnhem en Eredivisie en autant de temps. Pour 29 buts, et une confiance maintenue malgré quelques périodes de disette. Avec également des réalisations en C4, dont une face au Stade Rennais.Meilleur buteur de l'histoire de la sélection Espoirs belge, il est récompensé d'une première convocation par Roberto Martinez. Pas du tout stressé par ce qui lui arrive, il n'attend que neuf minutes avant de marquer son premier but face à la Pologne (6-1) en juin dernier. Juste avant son entrée, il reçoit les conseils de Thierry Henry, adjoint de Martinez. «, sourit Stijn Francis.» Un Thierry Henry avec qui Loïs Openda échange au sujet d'un possible transfert à Lens. Attentif à son développement aux Pays-Bas et avec les U21, Roberto Martinez apprécie un joueur «» et qui «» Une personnalité qui a conquis l'ancien entraîneur d'Everton, impressionné par sa progression : «Désormais, l'objectif, c'est bien sûr le Qatar. «, explique sa mère.» Sa capacité d'adaptation à un championnat supérieur à l'Eredivisie sera scrutée. Mais les conditions sont réunies. «, révèle son agent."Eux, ils me veulent !"» Rik Demil voit son ancien poulain prêt à se confronter à la Ligue 1 : «» Pour ça, celui qui est surnommé "Bouzou" (l'histoire d'une musique où un artiste prononce le mot "Boozoo", changé en Bouzou par Openda, qui n'hésite pas à se nommer ainsi sur les réseaux sociaux) peut compter sur Bollaert pour voir très grand. Buteur face à l'Inter en amical, il a déjà pu se rendre compte de la ferveur Sang & Or. «, confirme Joëlle, sa tante de coeur, qui l'emmenait vivre ses premiers matchs au Standard de Liège.» Les planètes semblent alignées. «» , termine Paul-José Mpoku, grand frère rencontré au Standard de Liège, qui a servi de guide. Ancien partenaire à Bruges, Krépin Diatta, actuellement à Monaco, salue le travail de son ex-coéquipier : «Un bien-être personnel et sportif pour ce taiseux pas toujours facile à dompter. Mais qui «» , apprécie Shana, son unique soeur, qui rigole encore en se souvenant de cette fois où Loïs avait tenté, laborieusement, de se couper les cheveux tout seul un jour de match., prévient sa mère.» Un garçon que ses proches ne définissent pas en mission, mais qui veut rendre fier les siens. «, prédit Paul-José Mpoku.» Une maman pour qui tout est loin d'être terminé dans la gestion de son fils : «"Prends des décisions toi-même.""Non, c'est important, tu as de l'expérience dans la vie, tu me diras si je fais bien les choses ou pas". » Encore aujourd'hui, Mariame n'en revient toujours pas de la trajectoire de son deuxième enfant. Elle qui, depuis toutes ses années, a dû apprendre à traiter avec le monde du foot, se souvenant notamment de ce premier agent, qui faisait afficher à son Loïs une frise au-dessus de son lit avec les dix commandements du joueur de foot. L'un d'eux était d'obéir à son agent... Désormais dans son élément, le petit Loïs qui ne devait pas faire de sport fonce à toute vitesse. Le train est en marche, il faut monter dedans avant qu'il ne soit trop tard. «, promet Paul-José Mpoku.» Que la fête continue.