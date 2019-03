Loïc Ravenel : « Le Real Madrid dévoile déjà un peu trop ses cartes »

Après le départ de Ronaldo et les seules arrivées de Thibaut Courtois, Mariano Diaz ou Álvaro Odriozola l'été dernier, le Real Madrid souhaite frapper très fort lors du prochain mercato estival. De retour sur le banc madrilène, Zinédine Zidane aurait à sa disposition une enveloppe astronomique de 500 millions d'euros. Suffisant pour recruter Mbappé, Pogba et Hazard ? Loïc Ravenel, co-fondateur de l'Observatoire des footballeurs professionnels au sein du Centre international d'études du sport, apporte son éclairage.

1

« Le PSG , par exemple, pour un talent comme Mbappé, aura tout intérêt à faire grimper les enchères. »

« On perpétue encore et toujours cette dynamique de la surenchère. »

Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En annonçant la signature du défenseur portugais Eder Militao le 14 mars dernier, le Real Madrid a anticipé son mercato estival 2019. Mais les cinquante millions dépensés par Florentino Pérez pour le joueur de Porto ne représentent que dix petits pourcents de la future enveloppe confiée à Zinédine Zidane , puisque, selon, l’entraîneur français aura 500 millions d’euros à sa disposition cet été. Mais est-ce suffisant pour s’offrir Mbappé, Pogba et Hazard et ainsi construire une équipe capable de ramener à nouveau des coupes à la Maison-Blanche ? Éléments de réponse avec Loïc Ravenel, co-fondateur de l'Observatoire des footballeurs professionnels au sein du Centre international d'études du sport.D’après l’observatoire, Mbappé vaut actuellement 223 millions d’euros, Pogba 142 et Hazard 116. Donc en théorie, oui, ça peut être suffisant. Globalement, c’est un tarif qui peut se comprendre, mais on est aussi sur des joueurs qui vont faire grimper les enchères, au même titre que leur club.Le PSG , par exemple, pour un talent comme Mbappé, aura tout intérêt à faire grimper les enchères. Les prix indiqués sont une base de négociations, car on est face à des joueurs assez uniques. Il y a donc des chances que les clubs vendeurs fassent monter les enchères, surtout si le Real Madrid dit tout de suite quels joueurs il cible. Ils donnent une certaine enveloppe pour montrer une limite, mais grosso modo c’est une enveloppe qui correspond plus ou moins à la valeur de ces trois joueurs. Le club madrilène dévoile déjà un peu trop ses cartes.Là encore, on est dans un système de négociations qui peut être très long. Honnêtement, c'est vraiment très très hypothétique et donc très difficile à deviner. Puis Rabiot est dans une situation assez compliquée. Les négociations se joueront en fonction du projet sportif du club et de la concurrence des autres.Là, d’un point de vue des négociations, le Real se place dans une position de faiblesse. En disant d'emblée : «» , le Real permet aux futurs acheteurs de savoir qu’ils sont en position de pouvoir les accueillir à moindre frais, car ces joueurs doivent partir du Real Madrid quoi qu’il arrive. Donc d’une certaine manière, ça va peser dans les négociations. Est-ce que tout ça n’est pas non plus un écran de fumée ? Car on est quand même face à de grands négociateurs.C’est certain que le Real va devoir rentrer dans les clous. Pour ça, il va falloir qu’ils vendent plusieurs joueurs et avoir un bilan équilibré. Mais plus que la santé financière du Real, plus que ce qu’ils peuvent espérer en matière de retombées financières, il devrait pouvoir rester dans les clous du fair-play financier. Il ne faut pas oublier qu’on est face à un club qui a un patrimoine financier important, des comptes assainis et des rentrées d’argent très conséquentes. Ça me paraît donc totalement possible qu’ils respectent les règles du fair-play financier.La conséquence de tout ça, c’est encore la concentration des grands joueurs dans les plus grands clubs.On poursuivrait cette concentration qui est à l’œuvre dans le football depuis maintenant plusieurs années, car la concentration de l’argent amène à une concentration des talents. Ça ne ferait qu’accentuer tout ça, mais après tout, le Real est dans son rôle de grande marque mondiale et ils vont se positionner sur des joueurs qui peuvent enflammer le marché espagnol et mondial. On perpétue encore et toujours cette dynamique de la surenchère.