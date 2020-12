Vidéo

Goulaschs, Auchan et Playstation

Dans la même chambre que Griezmann à l'Euro U19 2010

« Loïc, c’est un mec qui ne doute pas »

Sale temps chez les Canaris

Par Andrea Chazy et Joël Le Pavous, à Budapest





Dans la Puskás Aréna de Budapest aux 67 000 sièges vides, coronavirus oblige, Loïc Nego débarque sur la pelouse à la 84minute en lieu et place d’Ádám Nagy. L’incontournabledu MOL Fehérvár se place au milieu du terrain, loin de son aile droite favorite sur laquelle il fait des étincelles en OTP Bank Liga, le championnat local. Au tableau d'affichage, l’Islande mène 1-0 grâce à un coup franc mal négocié par Péter Gulácsi, le dernier rempart du Red Bull Leipzig. Les supporters hongrois, scotchés sur M4 Sport, imaginent déjà la qualif’ pour l’Euro 2021 leur passer sous le nez et commencent tout doucement à dire adieu aux chocs à domicile contre le Portugal de CR7 et la France championne du monde en titre. Mais deux-cent quarante secondes plus tard, Loïc Nego égalise. Le numéro 7, ivre de joie, embrasse l’écusson du maillot magyar, puis la caméra, tandis qu'István B. Hajdú, légende du commentaire sportif hongrois, hurle à tout rompre au nom de tout un pays reconnaissant :Nemanja Nikolić, coéquipier de Nego en sélection et dans leur club commun du MOL Fehérvár, se trouvait à quelques mètres du héros binational naturalisé en février 2019 au moment du but égalisateur :, rembobine l’attaquant d’origine serbe qui congratula chaudement l’ancien de la Jonelière. À 1900 kilomètres de là, Matthieu Bideau, qui a formé Loïc à Nantes, ne passe pas non plus à côté de la nouvelle :"Le bon Dieu existe !"Nikolić enfonce le clou :Après la rencontre, que la Hongrie remportera finalement 2-1 grâce à un pion de la superstar en devenir Dominik Szoboszlai dans le temps additionnel, Péter Gulácsi ne se prive pas pour envoyerpar SMS (et en français) après la rencontre à Nego. Le lendemain, le quotidienadoube(Louis, en hongrois) en saluant sa renaissance hongroise et ses efforts pour apprendre la langue. Car sur ses terres d’adoption, où il brille depuis cinq ans après une flopée de déceptions, le sauveur inattendu répond à ce surnom cadeau d’Asmir Suljić, ex-camarade de la flèche du Vidi parti vers la D1 israélienne. Les amateurs magyars de(football en vf) gardent aussi à l’esprit la volée de Nego, un soir de décembre 2018 contre Chelsea, qui mystifia Willy Caballero en phase de poules de Ligue Europa.C’est à Székesfehérvár, ville natale du Premier ministre fan de ballon rond Viktor Orbán souvent aperçu au sein des travées du Sostói Stadion, que Nego s’est stabilisé après un ping-pong décevant entre Charlton et Újpest, écuries de la famille Duchâtelet qui est également propriétaire du Standard de Liège, dont Loïc cira le banc début 2013. Mais depuis sa venue au Vidi à l’été 2015, le Francilien a su s'imposer chez le finaliste malheureux de la Coupe de l'UEFA en 1985 pour être aujourd'hui indispensable chez les Bleu et Rouge. C'est également par le biais du MOL Vidi que Nego a pu intégrer la sélection avec l’aide d'Attila Fiola, Szilveszter Hangya et Nikolić, ses copains du MOL Fehérvár., explique Nikolić., sourit Nego au bout du fil.Entre deux rencontres d’OTP Bank Liga, Loïc se renseigne également sur les arrivages de victuailles hexagonales auprès d’un voisin directeur chez Auchan, présent en Hongrie, et s’autorise des goulaschs en guise d’entorse à la diététique. Le pilier du MOL Fehérvár partage d’ailleurs des dîners de couple avec son compatriote Lyes Houri débarqué en janvier.En Hongrie, Loïc Nego a un ange gardien qui répond au nom de Sándor Csányi. Le président de la banque sponsor du championnat et boss de la fédération hongroise a fait des pieds et des mains auprès de l’UEFA, dont il occupe la vice-présidence, pour qu’un joueur ayant représenté un autre pays chez les espoirs puisse changer de tenue chez les adultes. Et voilà comment, en inscrivant le pion égalisateur contre l’Islande lors de sa quatrième cape, Loïc est devenu le sauveur que personne ne pressentait. Sans surprise, l'actuel sélectionneur hongrois Marco Rossi n’attendait que le changement de règle obtenu par Sándor Csányi afin de convoquer Loïc., déclarait le transalpin en préambule du baptême du feu de Nego contre la Bulgarie le 8 octobre dernier. Certes, Rossi n’imaginait sans doute pas à quel point ses paroles étaient prémonitoires. Reste qu'aujourd'hui, on peut dire sans se tromper qu'il a eu du nez.Avant de revêtir le maillot hongrois et de faire chavirer le cœur des supporters magyars, c’est pourtant sous la tunique bleue que Loïc Nego a fait ses débuts internationaux. En l’espace de quatre ans, des U16 aux U20, les épopées ont été nombreuses. Mieux, Loïc et ses potes de l’époque ont fait la fierté de la France en 2010, à Caen, en allant au bout d’un Euro U19 que l'équipe de France mettra six ans à regagner ensuite., pose Sébastien Faure qui joue aujourd’hui pour le Goal FC en National 2.Sous la houlette du regretté Francis Smerecki, la France défait l’Espagne en finale au stade Michel d’Ornano. Aux côtés de Loïc Nego, il y a donc Seb Faure, mais aussi Antoine Griezmann, Gaël Kakuta ou, sur le banc, Alexandre Lacazette. Même si certains d’entre eux jouent déjà au plus haut niveau en club, Loïc, qui découvre la Ligue 2 avec Nantes, est loin d’être ridicule :, explique Faure.Griezmann, justement, partage la chambre de Nego à cette période et n’a visiblement rien oublié puisqu'il n’a pas manqué de féliciter son ancien coloc après la qualif hongroise face à l’Islande. En juin prochain, si la Covid-19 le permet et si Marco Rossi lui maintient sa confiance, ils pourraient se retrouver face à face sur le gazon de la Puskás Aréna. Une consécration ? Une revanche ? Ni l’un ni l’autre pour Loïc Nego., assène-t-il.Son papa, décédé en 2011, ne sera pas là pour crier au monde sa fierté. Mais nul doute qu’il aurait été fier du chemin parcouru par son fiston.Car avant de connaître l’ivresse des soirées internationales à Budapest, Loïc Nego a passé la première partie de sa vie à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d'Oise. C’est dans le quartier de La Muette que la famille Nego, composée de Loïc, ses parents et ses deux sœurs, a vécu., repose aujourd’hui Loïc Nego.Une enfance comme une autre jusqu'ici. Mais en 2006, l'inter district de Châtenay Malabry auquel Loïc participe avec son équipe du Bourget va se charger d'assaisonner la suite de l'histoire. Il tape dans l'œil de la cellule du recrutement du FC Nantes et surtout dans celui de Matthieu Bideau, qui deviendra par la suite son ange gardien.Loïc a beau être chétif pour un milieu de terrain, il a du feu dans les jambes et surtout les caractéristiques requises pour embrasser un nouveau rôle chez les Canaris., reprend Matthieu Bideau.Du côté de la Jonelière, cette immaturité va jouer quelques tours à Loïc Nego. Ses formateurs sont attachés à ce gamin talentueux, mais pas encore prêt pour les exigences du haut niveau. Mathias Coureur, actuel meilleur buteur du championnat bulgare et qui a côtoyé Loïc à Nantes, confirme :Avec son premier gros chèque, il s’achète une grosse voiture, alors qu’il n’a même pas encore disputé le moindre match en pro. De l’avis de tous, la naissance de son premier enfant alors qu’il n’a que 18 ans l’a aidé dans cette quête vers la maturité., concède-t-il aujourd’hui en regardant dans le rétro. Sébastien Faure réplique :Manque de bol, Loïc ne débarque pas à Nantes chez les pros dans les meilleures conditions. À l’instar de Sofiane Hanni, Vincent Sasso ou Adrien Trebel, il ne s'éternise pas en Loire-Atlantique dans l’antichambre de l’élite. Même s'il y signe son premier contrat pro, l'environnement est trop instable :, confie Mathias Coureur., affirme Loïc Nego.Heureusement pour lui, Francis Smerecki garde un œil sur sa progression. Celui qui coache Loïc chez les jeunes Bleus depuis trois ans n’oublie pas que Nego a fait partie de son onze qui l’a emmené sur le toit de l’Europe quelques mois plus tôt, en 2010, et fait tout pour permettre à Nego d’avoir du rythme dans les jambes avant le Mondial U20 qui se dispute en août., reconnaît Nego une décennie plus tard.Sur place, comme un symbole, il affronte la Hongrie, et notamment un certain Péter Gulácsi... Neuf ans plus tard, après cette fameuse rencontre face aux Islandais qui a rappelé au monde où se trouvait Loïc Nego, le premier réflexe de l'ancien Nantais a été d’appeler sa maman qui suivait le match depuis la région parisienne.Il y a six mois, alors qu’il venait de prolonger son contrat avec le Vidi, Loïc Nego appelle Matthieu Bideau pour lui annoncer une bonne nouvelle :, termine Matthieu Bideau.L'été prochain, Loïc Nego aura une autre famille, sa nouvelle, sous sa responsabilité : l'équipe nationale de Hongrie.