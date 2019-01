Loftus-Cheek met fin aux rumeurs sur sa prétendue homosexualité

2

Any player who came out as gay, they’d have my full support and respect ??. But the rumour isn’t true ? — Ruben Loftus-Cheek (@rubey_lcheek) 16 janvier 2019

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Loftus chic. Ruben Loftus-Cheek est un footballeur pro comme un autre, sujet aux échos et autres rumeurs, souvent sans fondement. Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont relayé l'idée que le milieu de Chelsea serait homosexuel et ferait prochainement son coming-out.L'Anglais de 22 ans serait devenu le premier footballeur de Premier League à révéler publiquement son homosexualité. Mais Loftus-Cheek a décidé de s'exprimer lui-même pour mettre fin aux rumeurs et faire passer un message.» , a déclaré Loftus-Cheek dans un message retweeté près de 12 000 fois et liké à 55 000 reprises.L'Américain Robbie Rogers avait effectué son coming-out après son départ de Leeds alors que Thomas Hitzlsperger (ex- Aston Villa et West Ham ) l'avait fait après sa retraite sportive.