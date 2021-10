Locatelli poignarde le Toro

Longtemps désarmée face à un Toro solide et solidaire, la Juventus l'a tardivement emporté (0-1) grâce à un tir millimétré de Manuel Locatelli. Ce qui permet à la Vieille Dame de continuer sa série de résultats positifs, après un début de saison raté.

Bouillie piémontaise

Loca, Loca, Locatelli

Torino (3-4-2-1) : Milinković-Savić - Zima, Bremer, Rodríguez - Singo, Lukić (Linetty, 66e), Mandragora, Ola Aina (Ansaldi, 66e) - Pobega, Brekalo (Rincón, 84e) - Sanabria (Baselli, 77e). Entraîneur : Ivan Jurić.



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro - Bernardeschi (Kulusevski, 80e), McKennie, Locatelli, Rabiot - Chiesa (Kaio Jorge, 89e), Kean (Cuadrado, 45e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Ce samedi, tout le monde avait longtemps éteint la lumière. Pas de but, peu d'occasions : ce derbya surtout fait dans l'excès malvenu de sobriété. Et puis, Manuel Locatelli a surgi pour projeter sa petite lumière dans la fosse de l'Olimpico. Un plat du pied droit parfaitement botté, et les Grenats, cruellement fusillés, ont dû se coucher. Sans tout à fait convaincre, lescontinuent de relever la caboche en championnat en enquillant une troisième victoire consécutive en Serie A.Pour ce 204derby de Turin, la Juve (dixième) et le Toro (neuvième) se toisent à des hauteurs similaires, choses suffisamment rare pour être soulignée. L'assiette est appétissante, mais encore faut-il savoir manger correctement. En début de match, Kean avale de travers une occasion de but en oubliant Chiesa en contre, et McKennie n'est pas plus inspiré aux abords des seize mètres quelques minutes plus tard. Le match vire alors dans une guerre de mouvement rythmée, mais où beaucoup tirent peu ou prou à blanc. À part Rabiot, précis dans l'entrejeu, à peu près tout le monde se mélange les pinceaux balle au pied, alors que les deux équipes multiplient les pertes de balle et les phases d'attaque approximatives. Le Toro retrouve bien un peu de maîtrise en fin de premier acte, mais la Vieille Dame la joue à l'expérience en se regroupant bloc bas et en blindant sa surface de réparation.Désarmée en première période, la Juve dégaine ses atouts juste après la pause en faisant entrer Juan Cuadrado. Le Colombien apporte tout de suite plus de créativité et de fantaisie devant, et oblige Milinković-Savić à se détendre d'un tir du gauche culoté. L'ex-Florentin tente aussi de gratter malicieusement un penalty après un contact avec Pobega dans la surface, mais l'arbitre ne tombe pas dans le panneau. Ensuite ? Le trou noir. Plus les minutes passent, plus les enjeux du match semblent siphonner les allants offensifs déjà pas flamboyants des deux formations. Écœurant pour tout le monde, sauf pour Manuel Locatelli. Esseulé aux seize mètres, le milieu blanc et noir ajuste Milinković-Savić d'un plat du pied merveilleusement placé. Le Toro ne s'en remettra pas et doit, encore et encore, se résoudre à laisser les trois points à la Vieille Dame. De bon augure pour Massimiliano Allegri, dont les hommes confirment leur redressement en Serie A.