Lo Celso et Ndombele écartés du groupe de Tottenham

Maman, j'ai encore, encore raté l'avion !Ils sont restés à Londres plutôt que de prendre la route vers la Corée du Sud pour lancer la présaison de Tottenham. Giovani Lo Celso, Harry Winks, Sergio Reguilon et Tanguy Ndombele ont été exclus du voyage vers l’Asie informe The Athletic ce dimanche matin . La raison : Antonio Conte souhaiterait travailler uniquement avec des joueurs qui font partie de ses plans pour la saison à venir.Respectivement prêtés lors de la deuxième moitié de l’exercice précédent à l’Olympique lyonnais et à Villarreal, Ndombele et Lo Celso sont donc tranquillement, mais sûrement poussés vers la sortie. Avec l’arrivée de l'international malien Yves Bissouma il y a plusieurs semaines, lessongeraient à dégraisser le groupe et le média britannique affirme que le club londonien serait d’ores et déjà en pourparlers avec d'autres écuries pour les quatre joueurs.Un nouveau retour en Rhône-Alpes ?