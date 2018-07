Lloris-Courtois : l'axe des mâles

Critiqués l'un l'autre, décisifs en choeur. Vendredi, Hugo Lloris et Thibaut Courtois ont rappelé à leurs peuples respectifs pourquoi ils étaient indiscutables, chacun dans son style. Une certitude : ce France-Belgique sera une opposition de caractères aux cages.

Hugo l'introverti, Thibaut le revanchard

« C'est presque un but »

Par Théo Denmat

On repose souvent le bilan d’un gardien sur son nombre d’arrêts déterminants, alors comptons. Le plus précoce, c’était ce sauvetage contre l’ Australie sur une tête déviée par Corentin Tolisso . Le plus compliqué, c’était assurément ce dégagement des deux lèvres sur une attaque de libellule face à l’ Uruguay . Et quelques minutes plus, tard, Hugo Lloris balançait le plus décisif : une horizontale devant Martín Cáceres que les esprits connaisseurs comparent depuis hier à celui de Gordon Banks sur Pelé en 1970.Trois claquettes de premier ordre en plein Mondial, donc, pas dégueulasse pour un gardien dont les performances purement sportives ont parfois pu inquiéter ces deux dernières années en Bleu, et dont la dernière sortie notable restait d’ailleurs ce dégagement manqué face à la Suède . Dégagement qui, au passage, est le point de départ d’un joli effet papillon (élimination des Pays-Bas Suisse attendant l' Angleterre ), puisque l’on parlait d’insecte un peu plus haut. Non, en réalité la dernière fois que l’on s’est senti absolument rassurés avec Lloris, c’était à l’Euro 2016. Une compétition qu’il avait traversé comme Jules César aux jeux du cirque, seulement planté sur le dernier numéro pour un but qu’il serait injuste de lui imputer. Serein, impliqué, important, notamment sur ce corner face à la Roumanie quand tout le monde prenait encore ses marques, ou face à l’ Allemagne , en demi-finale.Lloris est ainsi fait : il se sublime lors des grandes compétitions. Sans trop en faire au micro des journalistes, à coups de «» fracassant de sobriété, comme le capitaine sans charisme qu’on lui reproche parfois d’être. Et puis de l’autre côté, parce qu’il faut bien un Sith à chaque Jedi, il y a Thibaut Courtois . Un bonhomme dont la situation personnelle est peu ou prou semblable : ce qu’on lui reproche à lui, c’est d’être mauvais à Chelsea . Après son match à sept arrêts face au Brésil - qui est également son nombre de confrontations sans défaite face à Neymar -, le voilà interrogé sur le plateau de la, hologramme solidement assis et basket blanches déjà chaussées. «» , dit-il. On le mousse un peu, il acquiesce gentiment, il a déjà reçu une centaine de messages, et il lui en reste tout autant à ouvrir.Puis, on en vient aux critiques. On ne l’y pousse pas tant que ça, le gars sait où il va : «(3-0, doublé de Messi entre ses jambes,» La bête marche à l’adversité. Quelques minutes plus tôt, il expliquait à la sortie de la pelouse sa nécessité de «» face à des Brésiliens «» , le genre de formule qui sort en général quand on en a un peu sur la patate. Chacun dans son rôle, chacun dans son style, Lloris et Courtois ont majoritairement oeuvré à la qualification de leur nation pour les demi-finales de la Coupe du monde. Et fatalement, l’issue de cette dernière reposera sur la défaillance de l’un par rapport à l’autre.Mardi prochain face à la Belgique Hugo Lloris fêtera sa 103sélection en équipe de France , égalant Didier Deschamps au jeu du nombre de capes après l’avoir dépassé en terme de capitanat (79 contre 51). Une différence en nombre de buts, toutefois : là où la Dèche en avait déjà inscrit quatre à ce temps de passage, Lloris vient seulement de débloquer son compteur. «» , glissait DD après l’ Uruguay . À ce compte-là, Courtois compte alors probablement autant de pions que Thorgan Hazard (un), mais reste, avec près de quarante sélections de moins que le portier français (66), en large déficit d’expérience.L’un compte déjà une finale d’Euro, l’autre n’a plus disputé de match à aussi forte implication émotionnelle depuis la finale de Ligue des champions 2014 avec l’ Atlético . Et dans un Mondial de projection verticale où les gardiens ont jusqu’ici violemment été projetés sur le devant de la scène - pour le meilleur (Akinfeev, Schmeichel, Subašić, Pickford, Ochoa, Hyun-woo Cho), ou pour le pire (De Gea, Muslera, Kawashima) -, pas de raison que ça change. On sait déjà que le nôtre affronte ses futurs adversaires entous les weekends, reste à déterminer si c’est une information rassurante.