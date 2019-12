Ljungberg intègre le staff d'Arteta

Welcome to Arsenal, new assistant coaches Steve Round, Albert Stuivenburg and Inaki Cana Pavon pic.twitter.com/GBOor3mFR3 — Stuart MacFarlane (@Stuart_PhotoAFC) December 24, 2019

D'élève à maître, puis re-élève.Assistant d'Unai Emery à Arsenal avant d'être propulsé entraîneur par intérim au départ de ce dernier, Fredrik Ljungberg va, comme attendu, rester dans le staff desoù il assistera son successeur Mikel Arteta. Cinq jours après sa nomination , l'entraîneur espagnol a fini de composer sa garde rapprochée. Outre Ljungberg, il sera entouré de deux autres assistants : Albert Stuivenberg, ancien second de Louis Van Gaal à Manchester United et actuel assistant de Giggs aux Pays de Galles, ainsi que de Steve Round, qui a officié comme assistant auprès de la sélection anglaise, d'Everton, de Newcastle, de Manchester United et a même été brièvement directeur du football d'Aston Villa. Rejoint également le staff Iñaki Caña Pavón, ancien entraîneur des gardiens de Brentford et qui travaillera avec Sal Bibbo, coach des portiers sous Emery.Une belle équipe de vainqueurs ?