Liverpool vainqueur sans convaincre à Wolverhampton

Étrange rencontre ce lundi au Molineux Stadium entre Wolverhampton et Liverpool, dont on retiendra surtout la sortie sur civière de Rui Patrício en fin de match et les dix minutes d'interruption qui ont suivi le choc violent subi par le portier portugais dans sa surface.Côté football, on attendait une rébellion de la part de Liverpool, qui restait sur deux défaites sans marquer de but en championnat. Et on a d'abord cru que ce n'était pas pour ce soir. Lessont apparus empruntés en première mi-temps, avant de progressivement monter en puissance grâce notamment à un Sadio Mané entreprenant.Au bout du temps additionnel de la première période, c'est Diogo Jota, bien servi par Mané, qui est venu punir son ancien club et donner l'avantage à Liverpool (0-1, 45+2). Lesont ensuite géré en deuxième mi-temps sans qu'aucune équipe n'arrive à emballer ce match.Liverpool vainqueur ? Oui. Liverpool rassuré ? Pas vraiment.