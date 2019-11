Liverpool va organiser des réunions publiques pour évoquer l’agrandissement d’Anfield

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vers un stade à la mesure d'un champion d'Europe.Déjà réhaussée de 9000 sièges en 2016 suite à l'agrandissement de la, la capacité d'Anfield est toujours largement insuffisante pour satisfaire la demande. Alors qu'un projet d'une extension de la tribunede 4000 sièges supplémentaires était sur les rails, les dirigeants ont récemment décidé d'abandonner l'idée pour se tourner vers des aménagements plus ambitieux, qui devraient déboucher sur une capacité totale dépassant les 60 000 places.Pour éviter de raviver les tensions avec les riverains au moment de l'agrandissement de la, leindique que le club a distribué 5000 prospectus aux résidents du quartier pour les inviter à la première étape de la consultation publique. Trois réunions publiques seront ainsi organisées au bar du Kop les 29 novembre, 2 et 3 décembre prochains, durant lesquelles les riverains pourront faire part de leurs craintes et remarques aux dirigeants du club et aux pouvoirs publics. Les supporters seront aussi appelés à donner leur avis et leurs idées sur le projet d'extension via un formulaire en ligne.Informer et discuter pour mieux régner.