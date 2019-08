Liverpool, un été en alerte

C’est en petite forme que Liverpool va retrouver ce dimanche Manchester City, à l'occasion du Community Shield. Une rencontre qui peut déjà donner un avant-goût de ce que pourrait être la saison des champions d’Europe en titre. En grande difficulté lors des matchs de préparation, les Reds repartent pour de nouvelles aventures sans s’être renforcés et avec des joueurs physiquement atteints. De quoi tirer la sonnette d’alarme.

Par Claude-Alain Renaud

Ces derniers jours, Jürgen Klopp a beaucoup parlé. Surtout de mercato, entre autres. L’entraîneur de Liverpool s’en est pris à ces clubs capables de dépenser à tout moment : Manchester City, le Real Madrid, le Barça et le PSG. Ces mastodontes prêts à mettre des sommes astronomiques sur le marché des transferts pour atteindre leurs objectifs. Pour Liverpool ? «» , assure le technicien allemand. Vainqueur de la Ligue des champions, le club de la Mersey n’a pas fait signer de grand nom, à une semaine de la fermeture du marché anglais. Une prise de risque énorme, quand on connait le style de jeu pratiqué par les Harvey Elliott et Sepp van den Berg . Ces deux noms, qui ne font pas sauter les foules, ce sont les deux recrues estivales du mercato des. Deux jeunes joueurs âgés respectivement de 16 et 17 ans, autant dire qu’ils ne seront pas immédiatement sollicités par le coach. Pourtant, cette fraîcheur est vitale à Liverpool tant le style de jeu «» pratiqué par les hommes de Jürgen Klopp demande énormément d’énergie. Ce style, qui consiste à presser très haut et aller rapidement vers le but à la récupération du ballon, requiert de constamment avoir des attaquants en forme et des milieux de terrain capables de course à hautes intensités durant toute une rencontre. Ces deux dernières saisons, la bande à Salah a parfaitement exécuté ce schéma, les menant à la victoire finale en Ligue des champions. Malgré cela, le risque de commencer la saison sans recrue de taille est considérable, notamment au vue des joueurs composant l’entrejeu des, à savoir Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain ou encore Naby Keïta, jamais à l’abri de blessures en tout genre. James Milner ? Vieillissant. Seuls Fabinho et Georginho Wijnaldum peuvent être considérés comme fiables. Puis, de toute façon, il y a ce formidable trio d’attaque qui peut changer le cours d’une rencontre… et qui revient épuisé par les compétitions internationales.En effet, si Mohamed Salah n’est pas allé au bout de la CAN, ce n’est pas le cas de Sadio Mané et Roberto Firmino, finaliste de la CAN pour l’un et vainqueur de la Copa America pour l’autre. Tout cela après avoir passé une saison éprouvante, en club, finie seulement en juin. De quoi se poser des questions sur la condition physique du premier fer de lance du style Klopp. «» , avait alors râlé Jürgen Klopp à 24 heures de la finale de la CAN. Et le calendrier n’est pas non plus d’une grande aide. «» , a balancé l’ancien coach du Borussia Dortmund alors que son équipe jouera quatre rencontres en treize jours durant le mois d’août.Cette petite pic sur le mercato, Pep Guardiola n’a pas manqué d’y répondre. «» , a sèchement répondu l’entraîneur de Manchester City avant d’ajouter que Liverpool «» . Lesn’ont pas dépensé des sommes astronomiques certes, mais ils ont eu la bonne idée de recruter Angeliño au poste de latéral gauche et surtout, Rodri au milieu de terrain. L’Espagnol est arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid pour 70 millions d’euros et viendra sûrement concurrencer un Fernandinho âgé de 34 ans. Avec cette recrue, lesvont paraître de plus en plus invincibles. De quoi désespérer son principal concurrent, Liverpool, qui, malgré un parcours à une seule défaite l'année dernière, n’a pas réussi à remporter le titre de champion d’Angleterre, finissant à un petit point derrière les Mancuniens. La question de la remotivation du groupe paraît alors légitime. En effet, avec très peu d’arrivées, la possibilité de voir le Liverpool de Klopp s’écrouler augmente dans la mesure où la victoire en Ligue des champions peut apparaitre comme une fin en soi. Il ne s’agit pas d'une fin de cycle, ce groupe n’évoluant ensemble que depuis deux saisons, mais plutôt d’une aventure qui, pour arriver au bout, a besoin de nouveaux protagonistes.Et c’est ce à quoi s’est attardé Jürgen Klopp en intégrant notamment deux jeunes talents que sont Rhian Brewster et Harry Wilson. Ces joueurs offensifs ont brillé lors des matchs amicaux et devraient entrer dans la rotation cette saison. «» , a affirmé le technicien de 52 ans. Quant à Harry Wilson, rien n'est encore fait. «» , a assuré le coach. Ce qui est sûr, c’est que cette rencontre à Wembley peut déjà faire du bien ou donner un mal de crâne fou à Liverpool pour cette saison.