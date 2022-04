Liverpool assure à Newcastle

Newcastle(4-3-3) : Dubravka - Krafth, Schar (Lascelles, 61e), Burn, Targett - Guimarães, Shelvey, Willock (Wood, 67e) - Almiron, Joelinton, Saint-Maximin. Entraîneur : Eddie Howe.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - J. Gómez, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson (Fabinho, 69e), N. Keita, Milner (Thiago, 78e) - L. Díaz, Jota, Mané (Salah, 69e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

L'important c'est les trois points.Dominateurs de bout en bout, lesont surclassé lesce samedi après-midi pour le compte de 35journée de l'élite anglaise (0-1). Si Liverpool s'est imposé sur la plus courte des victoires, l'addition aurait pu être bien plus salée. Au terme de ce match à sens unique, les hommes de Jürgen Klopp ont tenté leur chance à 23 reprises pour dix tirs cadrés, contre seulement trois tentatives pour Newcastle.Servi par Diogo Jota sur le flanc droit de la surface de réparation, Naby Keita pensait lancer un véritable festival de buts à St James' Park en dribblant Dubravka et en marquant dans les buts, vides. Mais c'était compter sans le cruel manque de lucidité dans le dernier geste des coéquipiers de Luis Diaz. Entre le face-à-face perdue de Sadio Mané (35) et la tête de Diogo Jota (41), déviée par le portier slovaque, dans le premier acte ; ainsi que la frappe hors cadre du Sénégalais (62) et l'énorme loupé de l'ancien pensionnaire des Wolves (72) en seconde période, les soldats de Klopp avaient largement l'occasion de faire le break.ça suffit toutefois pour mettre la pression à Manchester City, en déplacement à Leeds plus tard dans la journée.