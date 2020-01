Liverpool tenu en échec par une D3 !

13

Shrewsbury Town 2-2 Liverpool

Shrewsbury (5-3-2) : O'Leary - Golbourne, Pierre, Ebanks, Williams, Love - Laurent, Goss, Norburn (26e, Edwards) - Whalley, Lang (60e, Cummings) . Entraîneur : Sam Ricketts.



Liverpool (4-3-3) : Adrián - Williams, Matip (79e, Salah) , Lovren Larouci - Chirivella, Fabinho, Jones - Elliott (Oxlade-Chamberlain, 71e), Origi, Minamino (85e, Firmino). Entraîneur : Jürgen Klopp.



DDG

Absolument méconnaissables face à Shrewsbury (D3), lesde Liverpool se sont plongés dans l'embarras en gâchant une avance de deux buts (2-2) et devront en passer par unà Anfield pour voir plus loin en FA Cup.Déjà unique buteur face à Everton au tour précédent, l'étonnant milieu Curtis Jones (18 ans) avait pourtant remis ça face au club calé dans le ventre mou de League One. À noter la passe sympa de son jeune collègue espagnol Pedro Chirivella (22 ans) pour baliser la voie vers les cages. Une fois la situation débloquée, Liverpool n'a cependant pas vu l'intérêt d'enfoncer le clou. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est même Shrewsbury qui aurait mérité d'égaliser si son attaquant Whalley n'avait pas vendangé deux face-à-face devant Adrián (24, 41).Au retour des vestiaires, les hommes de Jürgen Klopp bénéficient même d'un gros coup de pouce de leur adversaire pour faire le break, quand le malheureux Love dégage joliment un centre de Neto Williams dans ses propres buts. Mais comme lesjouent toujours au ralenti, les locaux en profitent pour signer un petit exploit en réduisant la marque, sur un penalty provoqué par le latéral gauche franco-algérien Yasser Larouci (formé au Havre). Penalty que transforme sans trembler le remplaçant Jason Cummings, entré en jeu cinq minutes plus tôt... et qui va même égaliser dix minutes plus tard en faisant passer Lovren et Matip pour des poussins ! Jürgen Klopp aura beau faire entrer Mohamed Salah et Roberto Firmino, c'est même Shrewsbury qui aurait dû bénéficier d'un penalty pour une main non sifflée de l'attaquant brésilien. Le score en restera finalement là : Shrewsbury s'est donné le droit de jouer un match retour à Anfield.Ca valait bien un envahissement de terrain par les supporters locaux.