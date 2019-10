Liverpool surclasse Tottenham

Refroidis d'entrée de jeu par un but de prédateur d'Harry Kane, les Reds ont vite remis la patte sur le scénario d'une rencontre qu'ils auront dominé de bout en bout. Finalement, ils décrochent leur neuvième succès de la saison en championnat, après avoir trouvé par deux fois le chemin des filets, par Henderson, puis Salah, face à un Tottenham dépassé.



151

Gazzaniga sûr

Liverpool tout puissant

Liverpool (4-3-3) : Alisson; - -Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum (Milner, 77e) - Salah (Gomez, 85e), Firmino, Mane. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Tottenham (4-2-3-1) : Gazzaniga - Aurier (Lucas, 84e), Alderweireld, Sanchez, Rose - Winks (Ndombele, 63e), Sissoko - Eriksen (Lo Celso, 88e), Alli, Son - Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Le tableau d'affichage est une chose parfois trompeuse. Pas forcément révélatrice de l'écart qui existe entre les forces en présence. Exemple ce dimanche à Anfield, où Tottenham a brillé le temps d'une minute et d'un but, avant de s'éteindre face à la supériorité technique et collective deoutrageusement dominateurs. Et qui finissent donc par fort logiquement s'imposer, en frappant à deux reprises, par Henderson, puis Salah sur penalty, en seconde mi-temps.Comment couper les cordes vocales d'Anfield ? Sûrement en marquant, comme Harry Kane, après précisément 47 secondes de jeu. L'entame de match, démentielle, voit Sissoko faire le ménage au milieu de terrain pour servir Son, dont la frappe déviée par Lovren finit sur la grosse caboche de l'attaquant des, qui plante un magnifique but de salopard. Taré, mais Tottenham perd vite de sa dinguerie communicative et redescend sagement d'un cran, laissant Liverpool souffler seul un vent de folie sur la première mi-temps. Lesse recroquevillent largement dans leur moitié de terrain, alors que Robertson et Alexander-Arnold ont tout le loisir d'arroser en centres la surface des Londoniens. Finalement, lesde Pochettino ne parviennent à préserver leur avantage que grâce aux grandes patoches de Gazzaniga. En feu dans sa cage, l'Argentin détourne en l'espace de cinq minutes un tir brossé de Salah, une frappe à bout portant de Firmino, une tête de Van Dijk sur corner et un énorme pruneau qu'Alexander Arnold allume aux 25 mètres.Non content de sauver frappe après frappe les fesses de ses équipiers, le dernier rempart londonien envoie également un dégagement sublime dans les pieds de Son juste après la pause. Le Coréen se débarrasse d'Alisson d'un crochet intérieur, mais manque d'un rien le but du KO, en bottant son tir sur la barre. Une approximation qui se paie cash : Liverpool reprend sa domination sans partage, avec un Fabinho souvent bluffant de justesse à la construction du jeu. C'est d'ailleurs suite à un service lobé du Brésilien qu'Henderson va égaliser, d'une jolie volée fouettée dans la surface. Lespersistent, mitraillent le but de Gazzaniga de centres et tirs en tous genre et ce qui devait arriver arriva : asphyxié par le rythme imposé par les joueurs du club de la Mersey, Aurier tape dans le mollet de Mané dans la surface. Un penalty indiscutable, que transforme évidemment Salah. De quoi achever implacablement ce remake de la dernière finale de C1 et permettre à Liverpool de confirmer son début de saison stratosphérique en Premier League : lesviennent de signer leur neuvième victoire, en dix matchs de championnat.