Liverpool surclasse Arsenal et fonce en finale de League Cup

Secoué par Arsenal en début de match, Liverpool a mis les gaz après le premier quart d'heure, pour laisser dans le rétro des Gunners jamais vraiment dans le coup ce jeudi (0-2). Les Reds rejoignent Chelsea en finale de League Cup.

Titis et gros minets

Arsenal factice

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Lokonga, Odegaard, Smith Rowe (Partey, 74e) - Saka, Martinelli, Lacazette (Nketiah, 74e). Entraîneur : Arteta.



Liverpool (4-3-3) : Kelleher - Alexander-Arnold, Matip (Konaté, 46e), van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson (Milner, 75e), Jones - Gordon (Minamino, 63e), Jota, Firmino (Williams, 84e). Entraîneur : Klopp.

Par Adrien Candau

Quinze. C'est le nombre de minutes où Arsenal a semblé existé ce jeudi. C'est peu. Insignifiant même, alors que lesn'avaient fait que résister face auxlors de la demi-finale aller de League Cup, disputée une semaine plus tôt (0-0). L'illusion n'aura donc pas tenu plus d'un quart d'heure lors de cette manche retour : Liverpool, porté par un doublé de Jota, a rejoint sans trop transpirer Chelsea en finale de la compétition.En maillot jaune canari ce jeudi soir, Liverpool commence la partie avec l'agressivité d'une équipe de poussins. Tout le contraire d'Arsenal, qui lâche d'emblée ses fauves sur les ailes, alors que Saka et Martinelli déplument Alexander-Arnold et Robertson, trop passifs derrière. Lacazette est même à un rien de briser la glace, mais son coup franc, légèrement dévié par Kelleher, échoue sur la barre. Finalement, rien de dramatique pour les titis de Klopp, qui se muent en gros minets au quart d'heure de jeu. Jota laisse alors Tomiyasu sur les talons, puis trompe Ramsdale d'un tir écrasé, aussi vicelard que mollasson. Suffisant pour rétrécir subitement Arsenal. Les Londoniens - ectoplasmiques dans l'entrejeu - se retrouvent largués par les circuits de passes retrouvés des, qui auront aisément dominé la première période.Éteins avant la pause, lestentent maladroitement de s'enflammer dans le second acte. Lesd'Arteta retrouvent des tripes et des cannes au pressing, mais c'est encore Liverpool qui se montre le plus dangereux. Esseulé sur corner, Konaté signe peu avant l'heure de jeu un coup de crâne autoritaire, qui s'écrase sur le poteau de Ramsdale. À mesure que les minutes s'écoulent, Arsenal se ratatine progressivement offensivement, alors que le soldat Lacazette est laissé trop souvent seul au casse-pipe devant. Tout cela est décidément beaucoup trop facile pour leset Jota - lancé par une sublime passe longue d'Alexander Arnold - double la mise, d'un lob astucieusement placé. De quoi achever Arsenal, navrant d'impuissance ce jeudi et même réduit à 10, suite à l'expulsion de Partey à la 90minute de jeu. Less'offrent eux sans trembler une finale de League Cup, qu'ils disputeront donc face à Chelsea, le 27 février prochain.