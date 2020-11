Liverpool souhaite agrandir Anfield

TB

pourrait résonner encore plus fort.Liverpool souhaite accroître la capacité d’accueil de son enceinte. Dans un communiqué publié lundi, le club a annoncé qu’il soumettra dans les prochaines semaines une demande d’extension au conseil municipal. Celle-ci serait de l’ordre de 7 000 places supplémentaires, ce qui porterait la capacité d’accueil à 61 000 sièges, et ferait d’Anfield le quatrième stade le plus grand d’Angleterre. La première étape de ce projet avait été lancée il y a un an, avant d’être suspendue à la suite de la crise sanitaire.Selon le Daily Mirror , si la proposition est acceptée par la ville de Liverpool, les travaux pourraient s’achever pour le début de la saison 2023-2024 ou bien un an plus tard.Soit quelques mois après le cinquième sacre consécutif desen Angleterre.