Liverpool, sept extra

Liverpool va passer de belles fêtes. Trois jours après un succès majeur contre Tottenham, les Reds ont passé Crystal Palace à la moulinette, les Eagles encaissant sept buts en huit frappes cadrées. Les hommes de Jürgen Klopp sont assurés de passer un troisième Noël consécutif en tête de la Premier League.

Firmino tout feu tout flamme

Par Tom Binet

C'est un message parfaitement limpide que Liverpool a envoyé à la concurrence à l'approche de la si importante période des fêtes en Angleterre. José Mourinho a eu beau clamer que la meilleure équipe avait perdu mercredi sur la pelouse d'Anfield, il ne peut que constater les dégâts après la démonstration desà Selhurst Park : cette équipe de Liverpool semble avoir retrouvé ce qui a fait d'elle une machine de guerre capable d'engranger 196 points sur les deux dernières saisons de championnat. Qu'importent les blessures, qu'importe le calendrier surchargé depuis la reprise de la saison et qu'importe si ce sont Fabinho et ses copains qui en encaissaient sept contre Aston Villa il y a deux mois au terme d'une prestation indigente. Une éternité.Samedi, la victime s'appelait Crystal Palace. Menés au bout de 125 secondes sur le premier but de la carrière de Takumi Minamino en Premier League, lesont bien tenté de revenir avant de comprendre qu'ils étaient voués à n'être que de simples spectateurs des événements. En face, les champions en titre ont déroulé pour s'offrir la première victoire de leur histoire par sept buts d'écarts en Premier League à l'extérieur. Le tout avec seulement huit frappes cadrées, étourdissant. Le 127succès de Jürgen Klopp dans le championnat anglais, cinq ans après son arrivée sur les bords de la Mersey. Ce qui en fait tout simplement le nouveau recordman en la matière, devant Rafael Benítez. Mais ce qui a marqué surtout sur la pelouse londonienne, c'est la manière avec laquelle lesont roulé sur leurs adversaires.» Jürgen Klopp pouvait féliciter ses ouailles au sortir d'une telle prestation, à commencer par l'un d'entre eux. Après avoir offert trois points aux siens contre Tottenham d'un magnifique coup de casque, Roberto Firmino a justifié le déplacement des quelques 2000 supporters présents à lui tout seul. Au programme : passe décisive à l'aveugle pour Sadio Mané, amour de premier but après un contrôle parfait, ou encore petit piqué parfaitement senti pour le 0-5. Le symbole absolu de ce Liverpool de retour à son meilleur niveau, après une entame de saison poussive.Plus largement, c'est la prestation d'ensemble qui a de quoi impressionner, d'autant que Klopp s'est même payé le luxe de laisser Mohamed Salah recharger les batteries sur le banc au coup d'envoi. Ou peut-être était-ce une stratégie bien préparée pour permettre à l’Égyptien, auteur d'une passe décisive et d'un doublé, de devenir le premier joueur de l'histoire du club avec de telles lignes de stats en sortant du banc. «, savourait le capitaine Jordan Henderson.» Le message est passé. Tottenham et les autres devront se surpasser pour montrer qu'ils peuvent être meilleurs que ce Liverpool-là.