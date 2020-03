Liverpool se vautre encore contre Chelsea, ça passe pour Newcastle et Sheffield

Tenez-vous bien : Liverpool vient de perdre deux matchs consécutifs. Ce mardi soir, c'était sur la pelouse de Chelsea au cinquième tour de la Cup (2-0), avec un but chanceux de Willian et un petit bijou de Barkley. Pendant ce temps-là, Newcastle a plié West Brom (2-3) et Sheffield United est venu à bout à Reading (1-2).

Adrián, au bon souvenir de Karius

Chelsea (4-2-3-1) : Arrizabalaga - Azpilicueta (c), Rüdiger, Zouma, M. Alonso - Kovačić (Mount, 42e), B. Gilmour - Willian (Jorginho, 51e), Barkley, Pedro - Giroud (R. James, 90e). Entraîneur : Frank Lampard.



Liverpool (4-3-1-2) : Adrian - N. Williams, J. Gómez, Van Dijk (c), Robertson - Lallana (Salah, 80e), Fabinho, C. Jones (Milner, 70e) - Minamino - Mané, Origi (Firmino, 70e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Reading 1-2 (a.p.) Sheffield United

Par Jérémie Baron

Est-on en train d'assister à la fin de la période de grâce ? A près l'Atlético (1-0) et surtout Watford trois jours plus tôt (3-0) , les futurs champions d'Angleterre - ne déconnons pas non plus - ont essuyé leur troisième revers en quatre parties toutes compétitions confondues. C'est vrai, ce n'était pas face à n'importe qui (un Chelsea séduisant), avec un onze (un peu) remanié, et dans un match de coupe. Mais ça commence à faire beaucoup, pour le rouleau compresseur de la Mersey.La dernière oppositionen Cup ? La finale de l'édition 2012 remportée par les Londoniens (2-1) lors d'une année royale . Pour celle-ci, Kepa Arrizabalaga retrouve une place de titulaire et est alerté une première fois par Mané (3) avant que le Sénégalais ne manque le ballon au duel avec Marcos Alonso (9). De l'autre côté, Azpi fait passer un frisson sur corner (6) et Ross Barkley donne du fil à retordre à Adrián (11). Le remplaçant d'Alisson paraît bien échauffé quand il doit repousser une grosse patate de William (12), mais la deuxième tentative du Brésilien, dans la foulée à la suite d'une perte de balle foireuse de Fabinho, trahit ses gants en peau de pêche (). Au cœur de la domination des locaux, Alonso manque de faire le break sur coup franc (17). Tandis que Pedro et Willian sont déchaînés sur les ailes en soutien d'un Olivier Giroud costaud, les hommes de Klopp manquent le coche sur une immense occasion face à un Kepa impassable (20).À la demi-heure de jeu, le gardien aux 80 briques se montre encore intraitable devant un Mané en furie. Chelsea mène et est à la fête, mais perd Kovačić (42) et Willian (51) pour pépin physique. Le remplaçant du premier, Mason Mount, s'essaie au coup de pied arrêté et trouve la barre (62), mais c'est Barkley qui fait chavirer le Bridge : en contre, l'international anglais part en solitaire depuis son propre camp et allume aux 20 mètres pour le. Parti dans le dos de tout le monde après un corner des visiteurs, Pedro a lui moins de réussite (67). Il faut encore une fois la transversale pour empêcher le déménageur Giroud de pouvoir célébrer (74). Malgré la présence simultanée des trois magiciens rouges en fin de partie, la messe est dite. Après la League Cup , voilà un nouveau trophée qui n'ira pas dans l'escarcelle de ces ex-invincibles.Miguel Almirón pour vous servir : déjà auteur de deux pions cette saison dans la compétition, le milieu offensif paraguayen a quasiment tapé WBA à lui tout seul à The Hawthorns. D'abord en ajustant Jonathan Bond du gauche après une percussion et une ouverture de ce diable d'Allan Saint-Maximin (33), puis en reprenant une talonnade inspirée de Joelinton avec un pétard dans la lucarne (45e+1). C'est l'Autrichien Valentino Lazaro, prêté par l'Inter, qui s'est chargé du troisième juste après l'entracte (47). Heureusement que l'entrant danois Kenneth Zohore était là pour sauver l'honneur, avec une passe dé pour Matt Phillips (74) et une réalisation dans le temps additionnel (90+3). Voilà Nouveau Château en quarts de finale pour la première fois depuis quatorze ans : c'est ça, le West Brom qui fait la nique au Leeds d'dans l'antichambre de la Premier League ?Alors qu'il facturait 15 caramels en Championship l'an dernier, il n'avait toujours pas marqué cette saison avec le promu : ce soir, l'avant-centre desDavid McGoldrick (32 ans) n'a pas attendu plus de deux minutes pour faire plier Reading, de la tête sur une galette de Ben Osborn. Ce qui n'a pas empêché les visiteurs de tomber dans le traquenard, puisque le bien nommé George Pușcaș a égalisé sur penalty avant la pause. Pour Sheffield, il a fallu l'apport du remplaçant Billy Sharp, buteur durant la prolongation (là encore un coup de casque au bout d'un centre de Luke Freeman), pour s'en sortir. Et si l'équipe du Yorkshire s'offrait une épopée comme en 2013-2014 ?