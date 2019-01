Liverpool se reprend, Burnley et Southampton respirent

Difficile vainqueur à Brighton (0-1), Liverpool a remporté son premier match en 2019 et reprend temporairement ses distances avec City. Sensation du mois de décembre, le Leicester de Claude Puel s'est lui fait surprendre par Southampton (1-2), auteur d'un succès crucial dans la course au maintien. Comme Burnley, qui enterre un peu plus Fulham (2-1).

Contrairement à Manchester United et Everton , battus à l'AMEX Community Stadium, ou Arsenal , qui y a partagé les points, Liverpool n'est pas tombé dans le piège à Brighton , revenant de la côte avec les trois points. Face à desqui ne leur ont laissé que peu d'espaces en première période, lesont monopolisé le ballon, l'ont tranquillement fait tourner, mais ne se sont procuré que deux occasions nettes lors des 45 premières minutes. Sur la première, il n'a manqué que quelques centimètres à Firmino pour reprendre un centre de Robertson (10). Sur la seconde, Shaqiri a manqué le cadre de très peu, de la tête (27). Le salut de Liverpool est venu comme souvent de Mohamed Salah . Quasi invisible en première période (13 petits ballons touchés, aucun tir), l'Égyptien est allé chercher tout seul un penalty, qu'il a transformé en force dès le retour des vestiaires. Aligné en défense centrale, Fabinho a sauvé les siens ((58). Brighton a toujours marqué à domicile cette saison. L'entrée en jeu d' Anthony Knockaert n'y a rien fait : pour la première cette saison, Brighton n'a pas marqué à domicile. Battu à City la semaine dernière, Liverpool reprend lui sept points d'avance sur les Citizens, qui jouent lundi à Wolverhampton Incorrigibles. Capables ces dernières semaines de taper Chelsea , City et Everton , mais aussi de se faire cogner par Cardiff à la maison, les hommes de Claude Puel ont confirmé qu'il valait mieux éviter de foutre une pièce sur eux. Favori face à Southampton Leicester s'est manqué, et du même coup, a raté l'occasion de se rapprocher du top 6. Les coéquipiers de Papy Mendy ont pourtant joué toute la deuxième période en supériorité numérique, le Français Yann Valery ayant été exclu juste avant la pause. C'est leur deuxième revers cette semaine après celui, moins pardonnable, à Newport County (4division) en Cup. Mamadou Sakho dans l'axe et Jordan Ayew devant côté Eagles, la paire Capoue-Doucouré devant la défense côté Hornets. Cette affiche flairait bon la Ligue 1, mais elle n'a pas accouché d'un 0-0. Tout le mérite en revient à Craig Cathcart , auteur d'un autogoal pour donner l'avantage à Palace, avant de se rattraper en offrant l'égalisation à Watford . Le Nord-Irlandais s'est tout de même fait voler la vedette par Tom Cleverley , sorti du banc pour mettre fin à la vilaine série de trois matchs sans victoire en championnat des hommes de Javi Gracia.C'est ce qu'on appelle un sabordage en règle. Idéalement entré dans ce match de la peur, Schürrle ouvrant le score d'emblée, Fulham a trouvé le moyen d'inscrire non pas un, mais deux pions contre son camp. Avec, dans le rôle des collabos, Bryan et Odoi, qui ont offert à Burnley son troisième succès de rang en championnat. Vainqueurs d'un seul de leurs neuf derniers matchs en Premier League, les hommes de Claudio Ranieri sont au plus mal.Match de la peur, acte 2. Battu lors de ses huit dernières sorties en Premier League, Huddersfield a enfin stoppé l'hémorragie. Pas d'emballement : plus mauvaise attaque (13 buts), les Terriers n'ont pas marqué, et restent lanterne rouge, à trois points de l'avant-dernier, Fulham , et huit de leur adversaire du jour, premier non-relégable.