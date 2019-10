Liverpool se paie un tour de grand huit

Puni de ses trop nombreuses occasions vendangées par une équipe de Leicester ultra-réaliste, Liverpool a dû s'en remettre à un penalty tardif arraché par Mané dans le temps additionnel et transformé par Milner pour s'offrir un huitième succès en autant de journées. Le 17e de rang, en Premier League. Les Reds, qui sont à un match des records respectifs de Chelsea et Manchester City, repoussent de nouveau les Citizens à huit longueurs. Et c'est bien tout ce qui compte.

14

Alexander-Arnold en agitateur, Mané en sauveur

Maddison casse l'ambiance, Albrighton paie l'addition

Liverpool (4-3-3) : Adrián - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum (Henderson, 78e), Fabinho, Milner - Mané, Salah, Firmino (Origi, 78e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Leicester (4-1-4-1) : Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell - Ndidi - Barnes (Albrighton, 46e), Praet (Pérez, 73e), Tielemans, Maddison (Choudhury, 86e) - Vardy, . Entraîneur : Brendan Rodgers.

Quelques pas d'élan, et un plat du pied assuré qui prend Kasper Schmeichel à contre-pied. On joue la 95minute à Anfield, et James Milner vient d'offrir à Liverpool un huitième succès en huit journées. Le 17de rang, en Premier League. Dans un cas comme dans l'autre, ces stats ne constituent pas encore un record, propriétés respectives de Chelsea et Manchester City pour encore au moins un match. Mais au-delà des records, c'est l'écart avec Manchester City que lesont de nouveau creusé grâce au pied droit de leur capitaine. Et qu'importe si la manière laisse quelque peu à désirer.Dans une partie abordée sans trop de complexes par Leicester, le premier homme à se signaler se nomme Mohamed Salah. Positionné en pointe au coup d'envoi, l'Égyptien teste d'entrée Schmeichel, mais sa tentative manque de conviction (4). Pressés dans leur propre camp dans les premières minutes, lesrépondent avec des projections rapides vers l'avant à la récupération du ballon. Mais les hommes de Jürgen Klopp manquent de justesse dans leurs ouvertures, et Söyüncü se roule les moustaches dans le premier quart d'heure. Progressivement maître du ballon, Liverpool revoit peu à peu ses plans en multipliant les centres sans davantage de précision. Excepté Alexander-Arnold : après avoir collé un vilain petit pont à Chilwell, l'Anglais trouve au second poteau Milner qui, pourtant seul, foire sa reprise (14).On croit alors leslancés, mais ce sont ensuite lesqui pointent le bout de leur nez. Globalement sereines face à un pressing adverse plus désordonné qu'à l'accoutumée, les ouailles de Brendan Rodgers font remonter leur bloc, gênent considérablement les sorties de balle deset grattent quelques corners ou coups de pied arrêtés. Sans toutefois prendre leur chance. Signe des temps, c'est par ses retours défensifs que s'illustre essentiellement Mané en première période. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour assister à la deuxième frappe cadrée des, œuvre du Sénégalais. Sans danger pour Schmeichel, là encore. La troisième sera la bonne : lancé par Milner, l'ancien Messin profite d'une erreur d'appréciation d'Evans pour s'en aller battre le portier danois et inscrire son cinquième but en championnat (1-0, 40). Heureux pour Liverpool, libéré après ce but. Mais cette euphorie passagère ne profite ni à Mané, ni à Milner avant la pause.Pas plus qu'à Salah, privé du 2-0 par un Schmeichel réflexe sur un nouveau caviar d'Alexander-Arnold (46). À défaut de planter comme sur ce coup franc dangereux renvoyé par le mur, l'Égyptien est à deux doigts d'offrir le deuxième but à Mané qui loupe le cadre d'un cheveu (56). Et Firmino, dans tout ça ? Moins en vue que ses deux comparses, le Brésilien finit par se mettre en évidence sans accrocher la cible (65). À trop croquer, Liverpool s'expose à une punition. Celle-ci est toute proche quand Vardy s'échappe, mais Adrián, dont l'intérim dans les bois se termine, signe une sortie décisive (66). De plus en plus décousue, la partie voit Robertson bouffer la feuille à son tour devant Schmeichel (67), Praet envoyer une mine qui fait trembler Anfield (73) et Rogers dégainer Ayoze Pérez, son attaquant à 33 bâtons et aucun but.Mais c'est d'un titulaire, James Maddison, que vient la cruelle sentence pour les, douchés sur la première frappe cadrée des. «» , théorisait Jürgen Klopp cette semaine, dans. Au vu des trop nombreuses occasions manquées par ses protégés, celui-ci ne l'est pas vraiment. Pas pour Sadio Mané en tout cas, qui profite d'une mésentente entre Schmeichel et Albrighton pour gratter le ballon dans la surface et pousser le second à la faute au bout du. En bon capitaine, Milner remet l'église au milieu du village (2-1, 90+5) et offre à Liverpool son huitième succès consécutif. Un succès étriqué, une nouvelle fois. Un succès de futur champion ?