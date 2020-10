Liverpool se joue de Sheffield

12

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson - Robertson, Gómez, Fabinho, Alexander-Arnold - Henderson, Wijnaldum - Mané, Firmino (83e), Jota (Milner 83e) - Salah. Entraîneur : Klopp



Sheffield United : Ramsdale - Ampadu, Egan, Basham - Stevens,Osborn, Berge, Lundstram (Mc Goldrick, 75e), Baldock - Brewster (Burke, 53e), McBurnie. Entraîneur : Wilder

Liverpool aurait aimé passer une soirée plus paisible. Mais, peut-être déstabilisé par un 4-2-3-1 inédit, qui place Salah en pointe devant un Firmino repositionné en dix, lessouffrent face au pressing ambitieux mis en place par les hommes de Chris Wilder. Habitué à son fauteuil au milieu de terrain, Fabinho est le plus surpris. Il manque sa relance, tente de se rattraper... Pas de chance, l'ancien Monégasque se jette et fait faute. Penalty. Alisson, de retour dans les cages de Liverpool, est pris à contrepied, et Berge met lesdans les bonnes conditions. Dans la foulée, Sheffield passe proche de faire le break. Si leséchappent à un second penalty qui aurait pu être sifflé pour une main de Robertson, Mc Burnie (20) manque le cadre, et la volée d'Osborn est repoussée par Alisson (23). Dommage. Car derrière, le réveil de Liverpool sonne. Si Ramsdale sort le grand jeu sur une tête puissante, il repousse le ballon sur un Firmino qui joue les renards pour ouvrir son compteur cette saison (41). Quelques secondes plus tard, Salah, lancé dans la profondeur, perd son face-à-face avec Ramsdale. Mais à la mi-temps, personne n'est content.On prend les mêmes et on recommence. Fidèles à leur philosophie, lescourent, beaucoup, et tentent de prendre à revers l'avant-dernière défense de Premier League. Le pressing à tout-va d'un Burke qui vient de prendre la place de Brewster n'est pas loin de surprendre Alisson. Burke, toujours, se joue d'un Fabinho pas dans son assiette, mais sa frappe est sauvée par Gómez (60). Le dernier espoir est passé. Car si le but de Salah est annulé pour un hors-jeu (61), c'est Mané qui se joue de Baldock pour servir Jota. Fantomatique jusque-là, le Portugais sauve son match et donne l'avantage aux hommes de Klopp (64). Toujours impitoyable à Anfield, Liverpool se replace en dauphin provisoire derrière son rival Everton.Diogo, Jo t'aime.