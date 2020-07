Liverpool s'offre un feu d'artifice face à Chelsea

Pour sa dernière rencontre à domicile, et avant d'enfin lever son trophée de champion d'Angleterre, Liverpool est venu à bout de Chelsea au terme d'une partie complètement dingue et riche en buts (5-3). Qualifié pour la C1 au coup d'envoi, Chelsea reste donc sous la menace de Leicester et devra s'imposer lors de la dernière journée pour composter son billet.

Réalisme insolent

Giroud sonne la révolte, Pulisic sème la panique

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson - Keita (Jones, 66e), Fabinho, Wijnaldum (Milner, 66e) - Salah (Oxlade-Chamberlain, 79e), Firmino (Origi, 87e), Mané (Minamino, 87e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Chelsea (3-4-3) : Kepa - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - James, Kovačić, Jorginho, Alonso (Emerson, 88e) - Willian (Pulisic, 59e), Giroud (Abraham, 59e), Mount (Hudson-Odoi, 59e). Entraîneur : Frank Lampard.

Un corner de la gauche botté par Robertson, un cafouillage au premier poteau, et une sacoche de Wijnaldum qui gifle les filets de Kepa Arrizabalaga et permet à Liverpool de prendre trois buts d'avance, après seulement 43 minutes de jeu. Si l'impuissance devait avoir un visage, ce pourrait très bien être celui du portier espagnol de Chelsea, battu trois fois sur les trois premières tentatives deultra-réalistes en première période. On pensait le champion en vacances ? Que nenni : à l'heure de recevoir ce trophée que toute une ville attend depuis trente ans, l'équipe de Jürgen Klopp a pris soin de justifier son statut et les trente points la séparant avant cette journée des, emportés en première période par la marée rouge et finalement corrigés par desde gala (5-3).Un choc restant un choc, même pour une équipe en roue libre, l'entraîneur allemand aligne la plus belle équipe possible à Anfield. Du onze actuel, seul manque à l'appel le capitaine Jordan Henderson, blessé, mais présent pour lever le trophée en fin de soirée, et remplacé dans l'entrejeu par Naby Keita. Préféré à Oxlade-Chamberlain, l'ancien Istréen met 23 minutes à donner raison à son coach et à calmer l'entame intéressante des. Le temps pour lui de récupérer dans le camp londonien un contrôle américain de Willian, de s'avancer vers la surface et d'envoyer une énorme mine sous la barre de Kepa (1-0, 23), juste avant le. Double clim' donc pour Chelsea, qualifié pour la Ligue des champions au coup d'envoi et contraint de courir après le score pour composter dès ce soir son billet.Sauf qu'après l'ouverture du score, lescourent surtout après le ballon. À l'image de Kovačić, qui concède un coup franc plein axe, à 25 mètres du but. Frank Lampard peut pester : à cette distance, c'est presque un péno pour le pied droit de velours de Trent Alexander-Arnold. Déjà buteur sur coup franc au match aller, l'Anglais régale d'un coup de patte qui contourne le mur londonien et cloue Kepa sur place (2-0, 38). Délicieux. Deux frappes, deux pions : incapable de trouver le cadre sur les deux premières tentatives du match (Mount, 8, et James, 16), Chelsea prend une leçon d'efficacité. Celle-ci vire à l'insolence quand Wijnaldum propulse ce ballon qui traîne dans le plafond de Kepa, sur ce corner de Robertson (3-0, 43).Au buzzer, l'inévitable Olivier Giroud s'arrache pour pousser au fond une frappe de Mount repoussée par Alisson et sonner la révolte londonienne. Celui-ci sera d'assez courte durée : dix minutes après la reprise (et cinq minutes après un gros raté de Salah), Firmino profite d'un caviar d'Alexander-Arnold pour enfin inscrire, de la tête, son premier but de la saison à Anfield (4-1, 55). Voyant désormais se profiler un dernier match décisif face à Wolverhampton, dimanche, Lampard fait souffler ses cadres et change toute sa ligne d'attaque. Coaching gagnant pour: deux minutes après son entrée, Pulisic offre sur un plateau son quinzième but de la saison à Abraham, lui aussi sorti du banc (4-2, 61).Avant de relancer le suspense à l'orée du dernier quart d'heure, d'une frappe en pivot dans la lunette d'Alisson (4-3, 73). Mais à trop pousser, Chelsea se découvre, et encaisse un cinquième pion en contre, œuvre de l'entrant Chamberlain, servi devant le but par Robertson (5-3, 83). Quoi de tel pour lesqu'un feu d'artifice pour conclure une saison quasi parfaite à la maison (18 victoires, un nul) et célébrer le titre ? Reparti avec une nouvelle valise, après en avoir déjà pris trois à Sheffield lors de son dernier déplacement , Chelsea devra lui batailler jusqu'au bout pour participer à la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Et fermer les vannes, derrière.