Liverpool s'impose sans briller

AC

Liverpool gagne sans briller.À Anfield, face au FC Midtjylland, lesn'ont pas flambé contre le petit Poucet de ce groupe D (2-0). Dès la troisième minute de jeu, le scénario aurait même pu s'avérer cauchemardesque pour les joueurs de Jürgen Klopp, mais Andreas Dreyer a manqué l'opportunité de battre Alisson. Face au bloc bas proposé par Brian Priske, Liverpool était en panne d'idées sans Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino (tous sur le banc) et a dû attendre la deuxième période pour enfin trouver la faille.L'échange entre Trent Alexander-Arnold et Xherdan Shaqiri a été le bon, le centre du latéral anglais pour Diogo Jota, esseulé au second poteau, s'avérant payant (1-0, 55). Le 10 000but de l'histoire de Liverpool n'a pas pour autant mis définitivement la formation anglaise au chaud. Car malgré l'entrée des trois fantastiques cités plus haut, Roberto Firmino s'est loupé au point de penalty en fin de rencontre et a été tout heureux de voir l'ultime rush de Dreyer, à l'opposé du terrain, se terminer par une balle piquée manquant de précision. Dans les ultimes minutes de cette affiche européenne, Mohamed Salah a provoqué et transformé son penalty, sifflant définitivement la fin de la récré (2-0, 90+3).Avec six points en deux rencontres, Liverpool poursuit son carton plein en C1 et c'est tout ce qui compte.