Liverpool s'impose contre Everton

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Robertson - Van Dijk - Matip - Alexander-Arnold - Keita (Origi, 61e) - Fabinho - Thiago - Diogo Jota (Henderson, 82e) - Mané (Luis Diaz, e) - Salah. Entraineur : Jürgen Klopp.

Everton (4-3-3) : Pickford - Mykolenko - Godfrey - Holgate - Coleman - Iwobi - Allan (Dele Alli, 73e) - Doucouré - Gray (Rondon, 77e) - Richarlison - Gordon. Entraineur : Frank Lampard.

Pas de surprise, dans le derby de la Mersey.Liverpool n'a pas laissé à Manchester City l'opportunité de faire le trou en tête du classement de Premier League. Lesont fait d'une pierre deux coups en s'imposant contre le rival Everton (2-0), revenant à une unité deset laissant lesdans la zone rouge dans la peau du premier relégable.Avec une possession très stérile, Liverpool bute sur une défense d’Everton très compacte. Et ce sont lesqui se montrent le plus dangereux dans ce début de match. À cause de plusieurs erreurs techniques, les hommes de Jürgen Klopp se font surprendre par des contres rapides et intelligents. Une grosse altercation entre Doucouré et Fabinho en fin de première période anime un match bien terne jusque-là, et surtout sans but.Au retour des vestiaires, l’intensité monte d’un cran. Le jeune Anthony Gordon fait mal à la défense deset seul un tacle assassin d’Alexander-Arnold peut l’arrêter. Dans les petits espaces, Salah et Origi combinent pour servir Robertson, qui fait sauter le verrou. Grâce à ce but, les deux équipes se lâchent et les occasions s’enchaînent. Coaching gagnant pour Klopp puisque Diaz trouve Origi pour mettre fin au suspense. Everton est au bord du gouffre et voit son rival poursuivre sa bataille pour le titre en haut du tableau.Donnez-nous un nouveau Manchester City-Liverpool, vite.