Liverpool s'en sort au terme d'un match fou

Malmenés par Newcastle qui a égalisé à deux reprises et abandonnés par un Salah sorti sur civière, les Reds ont attendu un but d'Origi à la 86e minute pour s'imposer. Malgré la détermination des Magpies, Liverpool reste donc dans le coup pour le titre et met la pression sur Manchester City après cette rencontre assez dingue.

Alexander-Arnold, à fond la forme

Origi, c'est oui !

Newcastle (3-4-3) : Dubravka - Schär (Muto, 90e), Lascelles, Dummett - Manquillo, Sung-Yueng, Hayden, Ritchie - Pérez, Rondón, Atsu. Entraîneur : Benítez.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Lovren (Milner, 83e), Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum (Shaqiri, 66e)- Salah (Origi, 74e), Sturridge, Mané. Entraîneur : Klopp.

C'était un sprint final à ne pas rater, où le moindre point perdu serait certainement fatal. C'était un finish à ne pas gâcher, sous peine de transformer une saison réussie en année blanche. Et ce samedi, on a longtemps cru que Liverpool allait s'écrouler – en même temps que Salah, blessé – dans cette dernière ligne droite.Au contraire. Contre vents et marées, contre la détermination de Newcastle et ses égalisations, contre leur prestation poussive et la sortie sur civière de leur meilleur buteur, lesse sont battus jusqu'au bout et ont arraché la victoire à la 86minute pour se donner le droit de rêver encore un peu au titre au terme d'un match aussi dingue dans son scénario qu'irrespirable sur la fin. Il en faudra plus pour récupérer la couronne, à savoir un faux pas de Manchester City qui reste le favori, mais le parcours des Rouges demeurera comme un petit exploit. Comme cette folle victoire.Interdiction formelle de perdre des points, pour Liverpool . Sous peine de tout perdre, à savoir la Premier League et la Ligue des champions, en quelques jours. Du coup, pas d'équipe B ou de stars sur le banc : Klopp aligne sa meilleure formation possible, qui le lui rend bien en commençant fort (frappe à côté de Salah) et qui ouvre le score à l'heure de jeu par Van Dijk sur corner. Sur le coup, Alexander-Arnold signe sa dixième passe décisive en 2018-2019. Tout va bien pour lesEnfin, pas vraiment. Car Newcastle a du répondant, et le prouve en égalisant contre le cours du jeu par Atsu malgré le sauvetage d'Alexander-Arnold réalisé juste avant. Un simple coup de bol ? Pas vraiment non plus, puisque l'enchaînement de Pérez débouche sur un tremblement de la barre transversale d'Alisson. Malheureusement, lesviennent de laisser passer leur chance : alors que les visiteurs galèrent énormément à se reconnecter, Salah leur redonne l'avantage sur un centre... d'Alexander-Arnold. Omniprésent, le latéral.La fin du premier acte est plus logique : même si Mané manque le break, Liverpool reprend possession de la sphère (jusqu'à 70%) en même temps que la tête de la Premier League. Sauf qu'à la reprise, lescraquent encore. Cette fois, c'est Rondón qui trompe Alisson d'une volée du droit alors que Sturridge vient d'avoir la balle du troisième but au pied. Pour ne rien arranger, la tronche de Salah percute le genou de Dubravka (ou plutôt l'inverse), et l'Égyptien doit sortir sur civière. Scénario cauchemardesque pour Klopp et sa troupe.Mais tandis que les supporters rouges commencent à se cacher la tête dans les mains, c'est justement le remplaçant du blessé qui vient sauver le candidat au titre. À quelques minutes de la fin de la rencontre, Origi prend le dessus sur Lascelles sur un coup franc de Shaqiri – lui aussi entré en jeu – et offre les trois unités au concurrent de Manchester City . Qui, dans son canapé, doit certainement rager. Oui, il devra remporter ses deux derniers matchs pour être sacré. Car son « dauphin » (qui a disputé une partie de plus) est actuellement encore assis sur le trône.