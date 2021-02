Liverpool s'écroule à Leicester

Leicester (3-4-2-1) : K. Schmeichel (c) - Amartey, Evans, Söyüncü - R. Pereira, Tielemans (Choudhury, 87e), Ndidi, Albrighton (Pérez, 74e ; N. Mendy, 90e) - Maddison, Barnes - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Henderson (c), Robertson - Milner (Thiago A., 17e), Wijnaldum (Shaqiri, 87e), C. Jones (Oxlade-Chamberlain, 75e) - Salah, Firmino, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



FoxesRedsLiver-coule.Malgré l'ouverture du score au King Power Stadium, lesont sombré dans le dernier quart d'heure en encaissant trois pions en sept minutes et concédant leur troisième défaite de rang en Premier League . Face à un adversaire direct, en plus ! Leicester remonte provisoirement à la deuxième place.Dominateurs en première période, les hommes de Jürgen Klopp ont pourtant concédé les plus grosses occasions. Dont une barre trouvée par Jamie Vardy, sur une déviation exquise de James Maddison (42). Liverpool a répondu au retour des vestiaires avec un coup franc de Trent Alexander-Arnold terminant sur cette même transversale (57), et a réussi à ouvrir le score par Moh Salah sur un service cinq étoiles signé Bobby Firmino (67).Puis, patatras : les locaux sont d'abord revenus au score avec de la réussite (but initialement refusé pour hors-jeu) sur un coup franc de Maddison que personne n'a touché (78), Vardy a planté le deuxième dans la foulée en profitant d'un télescopage ahurissant entre Alisson Becker et le pauvre Ozan Kabak - fautif sur les trois buts, pour sa première avec Liverpool - puis Harvey Barnes s'est échappé, à la suite d'une perte de balle des rouges au milieu de terrain, pour faire le break (85).On est sûr que Virgil van Dijk ne peut pas revenir ?