Liverpool s'amuse contre Norwich

Liverpool (4-3-3) : Alisson (Adrian, 39e) - Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Henderson - Salah, Firmino (Milner, 86e), Origi (Mané, 74e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Norwich (4-2-3-1) : Krul - Aarons, Hanley, Godfrey, Lewis - McLean, Trybull (Hernandez, 70e) - Buendia, Stiepermann (Leitner, 58e), Cantwell - Pukki (Drmić, 83e). Entraîneur : Paul Farke.

CG

On prend les mêmes et on recommence.Si l’effectif de Liverpool n’a quasiment pas bougé cet été, la bande à Klopp n’a pas perdu sa force de frappe. En ouverture de la nouvelle saison de Premier League, les Reds ont commencé par un festin en dévorant Norwich (4-1), à Anfield. Rapidement, les locaux reprennent les bonnes habitudes en asphyxiant leurs adversaires, fraîchement promus dans l’élite, et Origi provoque une erreur d’Hanley, coupable d’un dégagement dévissé dans son propre but (1-0, 7). Puis, c’est un festival du champion d’Europe en titre : Salah ajuste Krul de l’intérieur du pied (2-0, 19), avant de déposer un corner sur la tête de Van Dijk (3-0, 28) et d’assister au caviar d’Alexander-Arnold pour la caboche d’Origi (4-0, 42). Un retour d’une violence inouïe.La seule ombre au tableau d’une première période aboutie : la sortie sur blessure d’Alisson, remplacé par Adrian (39), quatre jours seulement après son arrivée sur les bords de la Mersey. En face, les Canaris retrouvent les exigences de la Premier League, sans être totalement ridicules, Stiepermann multipliant les tentatives. Au retour des vestiaires, Liverpool repart très fort, mais finit par se faire surprendre. Leitner voit sa frappe heurter la barre d’Adrian (62), finalement battu deux minutes plus tard par Pukki, bien servi par Buendia dans la profondeur (4-1, 64). Un but pour l'honneur et beaucoup trop tardif pour faire trembler une équipe sûre de sa force. Un large succès pour commencer pour les hommes de Klopp, qui doivent déjà attendre la réponse de Manchester City à West Ham, samedi.Liverpool champion d'Angleterre trente ans plus tard, tout le monde a envie d'y croire.