Liverpool retient le cousin de Steven Gerrard contre son gré

Le foot est impitoyable, même quand on est le cousin d'une idole.rapporte, ce mercredi, une histoire étonnante qui concerne Liverpool et un jeune joueur de l’équipe U23, Bobby Duncan (18 ans). L’été dernier, l’Anglais a rejoint lesen provenance de Manchester City contre un montant d’environ 200 000 euros. Sauf qu’après une saison galère sans aucune apparition dans l’équipe première, Ducan ne veut plus évoluer à Liverpool. Lui et son agent ont alors cherché une porte de sortie durant le mercato estival : c’est ici que commence l’affaire.L’agent du joueur, Saif Rubie, a publié dans la journée un très long communiqué sur son compte Twitter accusant le club anglais de retenir contre son gré son joueur. Après avoir proposé une première offre de prêt avec option d’achat, Michael Edwards, le directeur sportif des, a demandé une meilleure proposition. Ce que l’agent a pu proposer avec un prêt puis une obligation d’achat en cas de cinq matchs disputés : nouveau refus. L’histoire est très détaillée et les mots employés par Rubie sont sans équivoque : «» , a notamment écrit Saif Rubie.Pour l’heure, Liverpool n’a pas réagi à cette affaire.