Liverpool reste zen face à United

S'ils n'ont pas servi leur prestation la plus aboutie, les Reds n'ont pas eu à forcer leur talent face à des Mancuniens bien trop polis. Pourtant, les hommes de Solskjær ont bénéficié de plusieurs occasions pour continuer d'être le poil à gratter de ce rouleau-compresseur.

Virgil fait ses courses

La peur de bien faire

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain (Lallana, 66e), Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino (Origi, 82e), Mané (Fabinho, 82e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Manchester United (3-4-3) : De Gea - Lindelöf, Maguire, Shaw (Dalot, 87e) - Wan-Bissaka, Fred, Matić, Williams (Greenwood, 74e) - James, Martial, Pereira (Mata, 74e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Un derby est une affaire d'ego, de caractère, de fierté, d'abnégation, de tradition. Et c'est bien ce qui a propulsé Mohamed Salah dans les dernières secondes de cette rencontre face à Manchester United à Anfield. Car avant que l'Égyptien ne glisse le ballon entre les jambes de De Gea au bout d'une ultime contre-attaque envoyée par Alisson Becker, Liverpool tenait petitement ses trois points face au grand rival. Un match étrange où lesavaient fait la différence assez tôt grâce à la puissance aérienne de Van Dijk avant d'exercer une domination douce où lespensaient pouvoir revenir sur un malentendu. C'est finalement avec une once d'orgueil que l'affaire a été emballée sur le gong pour prendre encore un peu plus le large au classement (16 points d'avance sur City, avec un match en retard). Oui, ces hommes-là sont insatiables.Avec une petite victoire lors de ses onze derniers derbys d’Angleterre en Premier League, Liverpool était sur ses gardes à l’heure de retrouver Manchester United, seule équipe à lui avoir résisté lors de la phase aller (1-1). Cette méfiance se traduit par un début de partie timoré où leslaissent gigoter leurs hôtes dans leur camp, avant de déclencher leur intensité caractéristique. Un démarrage en côte réussi avec brio puisque, sur un corner de Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk remporte son duel entre défenseurs à plus de 80 millions d’euros face à Harry Maguire (1-0, 14).Un tête à queue pour United qui voit le trafic redoubler dans sa surface et ses filets trembler à deux reprises. Mais le tableau d’affichage n’en sera pas affecté, car, avant la superbe frappe enroulée de Firmino, la charge de Van Dijk sur De Gea est finalement sanctionnée par la VAR (25), alors que Gini Wijnaldum est bien hors jeu avant de croiser subtilement son ballon (36). Un match à sens unique ? Juste avant la pause, les hommes de Solskjær réussissent enfin à apporter un brin de danger. Et si la frappe d’Anthony Martial ne trouve pas le cadre, le Français décale parfaitement Wan-Bissaka dont la remise en une touche est à deux orteils d’être déviée par Andreas Pereira entre les perches.Mais la rébellion ne passera pas les citrons. À la reprise, les champions d’Europe déclenchent plusieurs vagues sur les cages de David de Gea, mais Mohamed Salah s’emmêle les pinceaux seuls face aux buts, et Jordan Henderson voit son pétard être détourné par le gardien espagnol sur le poteau. La baraque mancunienne tient miraculeusement debout et va profiter de ce sursis pour se donner de l’air. À l’heure de jeu, Fred et Martial se retrouvent ainsi tous les deux en position idéale, mais quand le Brésilien manque de peu le cadre, l’ancien Monégasque envoie lui une chiche en direction des tribunes. Liverpool montre moins de maîtrise qu’habituellement, les incursions de Mané et Firmino étant bien colmatées par Lindelöf, sans toutefois réellement trembler face aux approximations adverses. Les dernières minutes voient Henderson taper des sprints comme un dératé et Fred enchaîner les ratés, jusqu'à l'épilogue signé Salah. Manchester peut juste regretter de ne jamais y avoir cru.