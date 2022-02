Liverpool remporte une finale de League Cup dantesque

Des buts refusés, aucun validé, des occasions en pagaille, une intensité folle, des gardiens monstrueux, des remplacements fous, une séance de tirs au but incroyable... Au bout d'une finale aussi dingue que spectaculaire, Liverpool a remporté la League Cup grâce à un raté de Kepa, entré en toute fin de match et qui n'a stoppé aucune tentative (0-0, 10 t.a.b. 11).

Chelsea (4-3-3) : Mendy (Kepa, 119e) – Azpilicueta (James, 57e), Rüdiger, Silva, Chalobah – Alonso, Kanté, Kovačić (Jorginho, 106e) – Mount (Lukaku, 73e), Havertz, Pulisic (Werner, 74e). Entraîneur : Tuchel.



Liverpool (4-3-3) : Kelleher – Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip (Konaté, 91e), Robertson – Fabinho, Henderson (Elliott, 80e), Keita (Milner, 80e) – Salah, Díaz (Origi, 97e), Mané (Jota, 80e). Entraîneur : Klopp.

Par Florian Manceau

119minute de la prolongation, à Wembley. Dans une magnifique finale de League Cup marquée par quatre buts refusés et emplie de suspense opposant Chelsea à Liverpool, Tuchel dresse son ultime joker : Kepa, qu'il fait apparaître pour une séance de tirs au but intenable à la place d'un Mendy monstrueux durant tout le match. Verdict ? Pari complètement perdant, le gardien espagnol ne stoppant aucun des pénos et envoyant en plus le sien dans l'espace... Le seul raté, parmi les 21 essayés ! Malheureux, le dernier rempart offre ainsi la League Cup auxau bout d'un final rocambolesque.La première image de cette rencontre, avant même qu'elle ne commence, vient des tribunes et non pas de la pelouse : en pleurs et remplacé au dernier moment par Keita dans le onze pour blessure alors qu'il devait être titulaire, Thiago est consolé par ses coéquipiers. Il en faut d'ailleurs peu pour que ses larmes ne continuent de couler, Kelleher sauvant Liverpool de l'ouverture du score précoce de Pulisic sur un centre d'Azpilicueta. Reconcentrés, lesprennent ensuite possession du ballon (62 %, en première période) et s'offrent une énorme occasion à la demi-heure de jeu : sur la même action, Keita et Mané testent Mendy... qui s'en sort comme un as, avec une double parade décisive. Suffisant pour achever le premier acte invaincu, dans une partie haletante et dominée par les hommes de Klopp. Ce dernier peut même s'estimer heureux du nul à la pause, la demi-volée d'Azpilicueta et la tentative de Mount au bout d'un contre passant pas loin de la cible juste avant l'entracte. Des opportunités pour Chelsea juste avant l'entracte, donc, mais aussi juste après : Havertz sème d'abord la zizanie dans une défense rouge qui parvient à se dégager, puis le plat du pied de Mount termine sa course sur le poteau de Kelleher. Un Kelleher qui s'interpose ensuite devant la frappe sans contrôle de l'attaquant, peu en réussite.Comble de malchance pour les, Azpilicueta doit être remplacé par James pour un pépin physique dans une période où lesaccélèrent. Résultat : si Silva repousse sur sa ligne un piqué de Salah consécutif, la tête de Matip trouve la faille à l'heure de jeu sur un coup franc d'Alexander-Arnold remisé par Mané... mais le but est annulé, la VAR ayant repéré une faute de Van Dijk. Ouf, les Londoniens peuvent souffler. Pas longtemps cependant, puisque Mendy doit encore s'activer pour remporter son duel avec Díaz ou pour éviter la défaite avant la fin des 90 minutes sur un énorme cafouillage malgré la vingtaine de tirs adverses. Dans le temps additionnel, l'impassable portier répond encore présent pour claquer le coup de casque de Van Dijk sur corner. De l'autre côté du terrain, Havertz fait lui aussi trembler les filets et sa réalisation est elle aussi refusée (pour hors-jeu, cette fois) tandis que Kelleher fait le job devant Lukaku. Jusqu'au milieu de la prolongation, durant laquelle le Belge fait la différence... avant que son pion ne soit invalidé, encore pour hors-jeu. Idem pour Havertz un peu plus tard, pour le quatrième de la liste. Incroyable ! Encore plus improbable, la rentrée de Kepa à la place de l'insubmersible Kepa en vue des tirs au but... Mauvais pioche !