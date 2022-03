Liverpool remet Arsenal à sa place

Bousculé pendant presque une heure, Liverpool a finalement infligé une leçon de réalisme à Arsenal (0-2), ce mercredi en match en retard de la 27e journée de Premier League. Et si les Gunners sont encore en ballottage favorable pour la quatrième place de Premier League, les Reds réalisent quant à eux la bonne opération en recollant à un point de Manchester City. La lutte pour le titre en Premier League est définitivement lancée.

La furia des baby Gunners

Liverpool en mission

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - Cédric, White, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Saka (Pépé, 74e), Ødegaard (Smith-Rowe, 67e), Martinelli - Lacazette (Nketiah, 80e). Entraîneur : Mikel Arteta.



Liverpool (4-2-3-1) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago (Jones, 90e) - Mané, Jota (Firmino, 55e), Díaz (Salah, 55e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

L'affiche faisait saliver l'Angleterre depuis plusieurs jours. Ce mercredi à l'Emirates Stadium, deux des trois équipes les plus en forme de Premier League sur les cinq dernières journées (100% de victoires, comme Chelsea) s'affrontaient avec des objectifs distincts : pour Arsenal, remporter enfin un match contre une équipe du top 5 cette saison et confirmer sa belle progression ; pour Liverpool, revenir à un point de Manchester City dans la course au titre. Au terme d'un match très intense durant lequel lesauront regardé lesdans les yeux pendant une heure, ces derniers ont finalement assommé leurs adversaires avec sang-froid (0-2), leur rappelant l'écart qu'il restait à combler pour espérer s'inviter dans la cour des champions à l'avenir.Dès les premiers instants de la rencontre, les hommes de Jürgen Klopp mettent la pression sur les buts d'Aaron Ramsdale qui doit s'employer pour repousser une tête de Virgil van Dijk (2). Un coup de chaud avant de se faire étouffer par le pressing et l'intensité des. Portés par un Thomas Partey costaud et un Gabriel Martinelli absolument injouable pour Trent Alexander-Arnold, les Londoniens dominent, mais pêchent dans le dernier geste, à l'image d'un centre fort à ras de terre du Brésilien dégagé en catastrophe par Andrew Robertson (15). Lesparviennent finalement à sortir la tête de l'eau peu avant la pause, et Sadio Mané, sur un long ballon d'Alexander-Arnold, fait courir un frisson dans l'Emirates Stadium (45), conquis par un premier acte de haut niveau et loin du bouillon qu'avaient pris les Canonniers au match aller Sans Mohamed Salah au coup d'envoi, sur le banc après sa petite alerte à Brighton le week-end dernier, lesse montrent plus discrets qu'à l'accoutumée (neuf tirs, même total qu'Arsenal), mais toujours aussi dangereux à chaque opportunité. Mané, encore lui, pense même ouvrir le score au retour des vestiaires, mais le Sénégalais est rattrapé pour une position de hors-jeu (46) et laisse une ouverture à Arsenal qui pousse très fort pendant dix minutes, mais ni Martinelli, auteur d'un festival sur son côté avant de voir son centre de nouveau dégagé (49), ni Martin Ødegaard, frustré par Alisson Becker après une passe en retrait de Thiago Alcántara pour son gardien interceptée par Alexandre Lacazette (51), ne mettent à profit ce moment fort. Un loupé fatal puisque lesvont porter un premier coup de massue dans la foulée. Servi par Thiago, Diogo Jota profite d'une erreur inhabituelle de Ramsdale, qui ne couvre pas son premier poteau, et délivre son équipe avant de laisser sa place dans la foulée à Roberto Firmino. Sept minutes plus tard, le Brésilien fait parler son instinct de buteur pour couper un centre de Robertson au premier poteau et tuer la rencontre. Deux pions en quelques minutes qui coupent les jambes desà qui il aura manqué de la réussite jusqu'au bout, notamment sur une belle frappe de Martinelli (88), et surtout de l'expérience pour freiner ce Liverpool, en mission pour ravir le trophée de Premier League au nez et à la barbe de Manchester City.