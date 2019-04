Liverpool rejoint le Barça en demies

Déjà vainqueur à l'aller (2-0), un Liverpool au réalisme glacial s'est largement imposé sur la pelouse du FC Porto en quarts de finale retour (1-4). Un score flatteur, qui ne reflète pas spécialement la physionomie du match, largement dominé par les Portugais avant l'ouverture du score de Mané.

Supermané frappe encore

Bis repetita

Casillas - Militão, Pepe, Felipe, Telles - H. Herrera, Otávio (Tiquinho, 46e), Danilo, Brahimi (Bruno Costa, 81e) - Marega, Corona (Fernando Andrade, 78e). Entraîneur : Sérgio Conceição.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold (Gómez, 66e), Matip, Van Dijk, Robertson (Henderson, 71e) - Fabinho, Milner, Wijnaldum - Salah, Mané, Origi (Firmino, 46e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Le hors-jeu semble clair. Si clair que les joueurs de Liverpool ont à peine bronché. Au bout de cette frappe mollassonne de Salah, se dirigeant péniblement en sortie de but, Mané, seul dans le dos de la défense portugaise, s'est jeté, poussant le ballon au fond des filets. Histoire d'enfin toucher le cuir, après 25 minutes à l'attendre vainement ? Pour se mettre en confiance ? Parce que comme tout buteur qui se respecte, il a instinctivement suivi le ballon ? Allez savoir. Toujours est-il que, doigt sur l'oreillette durant une bonne minute, Danny Makkelie a fini par désavouer son assistant. Mettant fin à un suspense que le FC Porto s'était largement efforcé d'entretenir, jusqu'ici.Vainqueurs 2-0 à l'aller, lessavent, à leur entrée sur la pelouse du Dragão, que leur petit matelas d'avance ne les autorise pas au moindre relâchement, eux qui se sont inclinés trois fois en quatre déplacements en C1 cette saison. Ce qui n'empêche pas Jürgen Klopp de laisser Keita et Firmino, les deux buteurs à Anfield il y a huit jours, et son capitaine Henderson sur le banc. Excès de confiance ? D'un enroulé du gauche qui flirte avec la lucarne, Corona se charge de ramener Liverpool sur terre.Le message ne passe pas : apathiques, bougés dans les duels, lesbalbutient leur football, à l'image de Van Dijk, qui fout en touche une passe à cinq mètres. Dépossédés du ballon et mis sous pression par les, leur 4-4-2 décomplexé et leurs latéraux jouant comme des ailiers, les coéquipiers de James Milner n'en touchent pas une. Surtout, ils concèdent une palanquée de frappes : dix après seulement 20 minutes de jeu, dont cette volée de Marega de peu à côté (15). Signe que lesn'y sont pas, Alisson se met déjà à jouer éhontément la montre. Et puis il y a cette action, a priori anodine, qui voit Sadio Mané inscrire son 23but cette saison, le 4en C1. Et mettre Liverpool à l'abri : Porto doit désormais planter quatre fois. Ouf. Si les Dragons reprennent le contrôle des opérations, le cœur y est moins. Milner est même à deux doigts de doubler la mise sur un centre d'Alexander-Arnold (45+3).En début de deuxième période, Porto multiplie les tentatives. Mais celles-ci manquent, là encore, cruellement de tranchant. Et comme en première période, Liverpool n'a besoin que d'une situation pour faire ficelle. Lancé en contre par Alexander-Arnold, Salah s'échappe pour aller crucifier Casillas (0-2, 65). Cruel pour Porto, qui voit tout de même ses belles intentions récompensées. Sur un corner de Telles, Militão s'envole pour placer un coup de casque gagnant (1-2, 69). Auteur d'un triplé en huitièmes de finale au Dragão l'an passé (0-5), Mané croit cette fois au doublé, mais loupe le cadre après avoir effacé Casillas dans son déboulé (73).Partie remise pour desdécidément insolents de réussite : à la réception d'un centre d'Henderson, Firmino trouve à son tour la faille d'une tête puissante (1-3, 77). Mané, Salah, Firmino : ne manque à cede cadors que le meilleur défenseur du monde, Virgil van Dijk . L'homme qui valait 84 millions d'euros ne se fait pas attendre bien longtemps, y allant lui aussi de son coup de boule, sur corner (1-4, 84). Un temps balloté, pas spécialement inspiré, Liverpool vient tout de même de coller une fessée au FC Porto , comme l'an passé. C'est aussi à ça qu'on reconnaît les très grandes équipes.