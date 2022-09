Liverpool règle l'Ajax au buzzer

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matiz, Van Dijk, Tsimikas - Elliott (Firmino, 66e), Fabinho, Thiago (Bajcetic, 90e+4) - Salah, Jota (Núñez, 66e), Díaz (Milner, 90e+2). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Ajax (4-2-3-1) : Pasveer - Rensch (Sánchez, 68e), Timber, Bassey, Blind - Álvarez, Taylor - Tadić, Berghuis, Bergwijn - Kudus (Brobbey, 86e). Entraîneur : Alfred Schreuder.

Oublié, le naufrage de Naples . Une semaine après avoir livré ce que Jürgen Klopp qualifie dedepuis son arrivée en 2015, lesont retrouvé des couleurs ce mardi soir face à l'Ajax, face à qui ils ont signé un succès aussi tardif que mérité à Anfield (2-1).Assez rapidement et logiquement mis sur orbite par Salah, trouvé seul dans la surface par Jota au bout d'un dégagement laser d'Alisson dévié de la tête par Díaz, les vice-champions d'Europe ont continué d'appuyer après leur ouverture du score, à l'image de ces chiches de Díaz ou Jota à côté, comme cette reprise de Salah. Mais ils se sont fait doucher sur la première action amstellodamoise, initiée à gauche par Berghuis et conclue en pivot et en force par Kudus, aidé par la barre et un Van Dijk encore très passif. Et ils sont, surtout, tombés sur un bon Pasveer, qui a déployé sa carcasse de vétéran devant Van Dijk (35), Salah et Alexander-Arnold (43).Toujours dominateurs en deuxième période, les hommes de Jürgen Klopp auraient pu faire la diff plus tôt si Elliott, en angle fermé, n'avait pas loupé le but vide (64), si Núñez avait converti ce caviar de Salah (83) ou si l'arête n'avait pas repoussé ce tir dévié de l'Égyptien (85). Mais ils auraient aussi pu tout perdre si la tête de Blind n'avait pas fui le cadre de quelques centimètres (74). Celle de Matip, à la réception d'un corner de Tsimikas, n'était elle rentrée que de quelques centimètres, mais il n'en fallait pas plus pour faire rugir Anfield et relancer lesdans ce groupe A.