Liverpool regarde Chelsea dans les yeux

Mené sur un nouveau but d'Hazard, Liverpool s'est arraché jusqu'au bout pour prendre un point à Stamford Bridge, grâce à une inspiration géniale de Sturridge. Les deux camps ont offert un superbe match et gardent leur place au chaud, sur le podium.

Une première de haut vol

Les Blues sur un fil, Sturrdige le coupe

Chelsea (4-3-3) : Arrizabalaga - Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Alonso - Kanté, Jorginho, Kovačić - Willian (Moses, 73e), Giroud (Morata, 65e), Hazard. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson - Milner (Sturridge, 86e), Henderson (Keita, 78e), Wijnaldum - Salah (Shaqiri, 66e), Firmino, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Par Albert Marie

Une merveille collective initiée par la défense, sublimée par les milieux et conclue par Hazard. L'ouverture du score des, à la 25minute de leur match contre Liverpool , avait des allures de premier baiser. Premier baiser qui vient couronner le début d'une relation bucolique, à l'image de celle en train de se nouer sous nos yeux entre Maurizio Sarri et Chelsea . Son équipe joue bien et beau, et son Hazard survole tous les obstacles. Ça n'aura néanmoins pas suffi à emporter la deuxième manche de la semaine face à Liverpool , sauvé sur le gong par un Sturridge en pleine renaissance.Deux esthètes sur le banc, deux équipes en confiance et des joueurs frisson partout sur la pelouse : on espérait un spectacle sympa, on l'a eu. Entre ces deux blocs parfaitement réglés tactiquement, lestrouvent les premiers espaces, mais Salah négocie mal les angles de frappe qui s'ouvrent à lui (5, 11). Et quand l'Égyptien fait bien le taf, en prenant de vitesse Alonso puis Arrizabalaga, c'est Rüdiger qui sort de nulle part pour sauver sur la ligne (32). En face, lesvarient les constructions pour faire mal. Du jeu direct avec David Luiz , qui dépose une transversale dans les pieds de Willian , défait dans son duel contre Alisson (23). Et du jeu plus léché, comme sur cette action qui amène le 1-0 : Luiz touche Hazard, celui-ci talonne pour Kovačić, qui s'appuie sur Jorginho avant de lancer merveilleusement le Belge, buteur d'une frappe croisée (25). L'unique ticket gagnant d'un premier acte de très haut niveau, conclu sur un retourné hors cadre de Mané (45).Contraints de sé découvrir, lesévoluent un peu plus haut. Toujours dangereux et séduisants, ils laissent du coup traîner quelques balles de KO dans leur dos. À la 48e, Kovačić est contré de peu au moment de reprendre un centre de Hazard, astucieusement servi par Kanté, encore omnpirésent ce soir. Pareil pour Hazard, privé d'un doublé par Alisson, vainqueur d'un nouveau face-à-face avec l'attaquant belge à l'heure de jeu. Pour autant, l'avance desne tient qu'à un fil, sur lequel les joueurs de Klopp vont tirer plusieurs fois, sans parvenir à le couper tout de suite. Mané, d'abord, voit sa frappe puissante repoussée au sol par un Arrizabalaga inspiré (58). Puis c'est au tour de Luiz de dégager sur sa ligne une tête de Firmino, avant que Shaqiri ne vendange une occasion en or à la 70. Celui qui prendra les ciseaux pour couper le fil s'appelle Daniel Sturridge , entré en jeu trois minutes plus tôt. Un contrôle aux 25 mètres enchaîné d'une frappe limpide qui fuse en lucarne opposée (89). Un bijou en forme de récompense pour desméritants. Les uns et les autres finiront la soirée ensemble, sur le podium.