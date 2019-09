Liverpool reçu 5 sur 5 face à Newcastle

238

Liverpool (4-3-3) : Adrian - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain (Milner 75e), Fabinho, Wijnaldum (Shaqiri 84e)- Salah, Mané, Origi (Firmino 37e) . Entraîneur : Jürgen Klopp.



Newcastle (5-4-1) : Dúbravka - Krafth (Manquillo 67e), Schär (Fernández 80e), Lascelles, Dummett, Willems - Almiron (Muto 67e), Hayden, Shelvey, Atsu - Joelinton. Entraîneur : Steve Bruce.

Surpris dès la 7minute par un bijou de Willems, Liverpool a rapidement renversé la vapeur pour disposer assez aisément de Newcastle et cueillir son cinquième succès en autant de rencontres cette saison.Pour cetypiquement, le public d'Anfield a à peine le temps d'entamer sa digestion qu'elle est contrariée par un bonbon de Willems très peu à son goût. Le Néerlandais, bien servi par Atsu à l'entrée de la surface côté gauche, enrhume un Alexander-Arnold trop timorré, puis enchaîne d'un missile du droit pour ouvrir le score (0-1, 7minute). Lesremettent alors le pied sur le ballon, mais les ouvertures précises au micron de l'horloger suisse Fabian Schär provoquent toujours de petites crampes aux estomacs locaux.C'est le moment que choisit Robertson pour emballer Krafth d'un grand pont sur l'aile gauche, avant de filer le paquet-cadeau parfaitement ficelé à Mané qui n'a plus qu'à ouvrir son pied droit pour offrir l'égalisation aux siens (1-1, 28minute). Les sucs gastriques peuvent alors reprendre tranquillement leur ouvrage, d'autant que Mané vient encore faciliter leur sécrétion quelques minutes plus tard. Parfaitement servi dans la profondeur par Firmino - qui vient de remplacer Origi, touché à la cheville gauche -, le Sénégalais laisse Dúbravka lui prémâcher le travail en foirant totalement sa sortie pour doubler tranquillement la mise dans le but vide (2-1, 40minute).La deuxième période sert de dessert et les locaux continuent à mettre les bons ingrédients. Ils n'ajouteront toutefois qu'un seul pion au tableau d'affichage. Profitant d'un sublime enchaînement double contact-talonnade de Firmino, Salah parachève la solide prestation de son équipe (3-1, 72minute).Lessont plus que jamais en course pour aller cueillir un nouveau titre de champion d'Angleterre, 30 ans après le dernier.