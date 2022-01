Liverpool privé d'Alisson, Matip et Firmino contre Chelsea

#CHELIV ???? ????Your first Reds line-up of the New Year! — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022

Un petit café-clope et le revoilà.Alors que Chelsea devra faire sans Romelu Lukaku pour raison disciplinaire , Liverpool déplore également des absents de marque pour le choc entreet, prêt à démarrer dans vingt minutes. Comme indiqué sur le site du LFC , le portier Alisson, le défenseur central Joël Matip et la pointe Roberto Firmino ont été testés positifs à la Covid-19 et immédiatement isolés du reste du groupe, qui est lui négatif. Des forfaits qui font à la suite de celui de Jürgen Klopp, également positif depuis ce samedi . Sur la feuille de match, les trois joueurs sont remplacés numériquement par Caoimhín Kelleher, Ibrahima Konaté et Diogo Jota.Pas de quoi entamer notre appétit, à table !