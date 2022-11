Liverpool prêt à tout miser sur Bellingham ?

BREAKING: Liverpool are going ALL-IN on Jude Bellingham and the deal is now more complicated for Real Madrid. @marca pic.twitter.com/pgL4VEzV6l — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) November 4, 2022

En tête d’affiche.Ce samedi matin, la jeune pépite anglaise Jude Bellingham fait la Une de. Et pour cause, le quotidien espagnol affirme que Liverpool aurait faitsur le pensionnaire du Borussia Dortmund pour renforcer ses rangs l’été prochain. En course dans le dossier, le Real Madrid ne serait plus en pole position dans cette affaire. Un possible accord pourrait dépasser les 150 millions d’euros.Déjà à la recherche de renforts dans l’entrejeu l'été dernier, Jürgen Klopp avait jeté son dévolu sur Aurélien Tchouaméni, qui avait finalement terminé par rejoindre la. Cette fois-ci, lesauraient bien l’intention d’aller au bout de ce dossier., peut-on lire dans les colonnes du journal.Lié au BvB jusqu’en juin 2025, Bellingham pourrait donc ne pas aller au bout de son engagement s’il donne le feu vert à l’écurie rouge de la Mersey.