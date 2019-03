Liverpool plie, mais ne se trompe pas face à Burnley

113

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold (Sturridge, 86e), Matip, Van Dijk, Robertson - Lallana (Keita, 77e), Fabinho, Wijnaldum (Henderson, 68e) - Salah, Firmino, Sadio Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Burnley (4-4-2) : Heaton – Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley – Cork, Westwood, Mcneil, Hendrick (Gudmundsson, 79e) – Wood (Crouch, 79e), Barnes (Vydra, 87e). Entraîneur : Sean Dyche.

Lesn'ont plus de temps à perdre s'ils veulent mettre la main sur le sceptre d' Angleterre . D'abord parce que ça fait 29 ans. Ensuite parce qu'au coup d'envoi, City affiche quatre points d'avance. Et enfin parce qu'à 15h06, c'est déjà Burnley qui est devant au tableau d'affichage. La faute, ou plutôt par la grâce du pied de Westwood, dont le corner direct refroidit Anfield et valide le bon début de match des hommes de Sean Dyche . Premier but encaissé depuis cinq matchs toutes compétitions confondues par les locaux, l'espoir d'un gros coup dans la course au maintien pour les visiteurs.Mais un espoir de courte durée. La faute au réveil liverpuldien. La faute, aussi, à Tom Heaton , loin d'être chaud dans les bois. Coupable sur le doublé de Bobby Firmino, d'abord en se trouant sur un centre en retrait de Salah, ensuite en dégageant directement sur l'Égyptien, le portier desfait une Karius à Liverpool . Et vu qu'entre-temps, Mané a mis en lumière la masterclass de Lallana en concrétisant sa récupération d'un enroulé magnifique, lesont un break d'avance... et même pas le temps de trembler quand Gudmundsson trompe Alisson sur une remise de la tête d'un Peter Crouch entré en jeu sous les applaudissements. Car Mané y va de son doublé dans la minute suivante, bien servi par Sturridge.Reste à remettre ça à l'Allianz Arena mercredi. Mais le Bayern , c'est pas Burnley