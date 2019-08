Liverpool passe la deuxième, Pukki la troisième

Un triplé de Pukki pour abattre Newcastle, une deuxième victoire en deux journées pour Liverpool à Southampton, un succès pour Everton et Bournemouth devant Watford et Aston Villa ou encore un nul entre Brighton et West Ham... La Premier League reprend ses droits, et ça fait du bien !

Par Florian Cadu

Oui, Liverpool est prêt. Après avoir remporté son premier match de Premier League et être venus à bout de Chelsea lors de la Supercoupe d'Europe, lesont difficilement croqué Southampton grâce à un exploit personnel de l'inévitable Mané juste avant la mi-temps et le break de Firmino dans le second acte (sur un service de... Mané). Pourtant, les locaux ont eu les occasions pour tromper Adrian - surtout avant la pause - et ont bien embêté le vainqueur de la dernière Ligue des Champions (avec notamment und'Ings, sur la fin). Qui pourrait encore sortir un très gros exercice, s'il continue de gagner sans bien jouer...Le troisième but en deux matchs de Mané, qui a également délivré uneet qui commence fort bien sa saison.Everton va-t-il enfin répondre aux promesses placées en lui, ou est-il destiné à décevoir année après année ? Devant Watford, lesont en tout cas fait le job en l'emportant devant leur public sur la plus légère des marges. Ce succès est avant tout dû à Bernard, qui a ouvert le score dès la 10minute pour faire passer les siens devant. Jusqu'au coup de sifflet final.la réalisation de Bernard, qui a donc déjà égalé son record de but marqué en Premier League (un, en 2018-2019) et logiquement doublé son total.» . Un refrain entonné non pas pour faire de la publicité à Aya Nakamura, mais plutôt pour mettre un peu de lumière sur le héros du jour côté Norwich nommé Pukki. Ses caramels gobés entre la 33et la 76minute de jeu ont permis à sa bande de prendre les trois unités, devant Newcastle. Car après ses trois tremblements de filet, il ne restait qu'à fermer une porte où seul Shelvey a coincé un pied dans le temps additionnel.Le triplé de Pukki, évidemment.Et bim, King qui ouvre le score au bout d'une centaine de secondes de jeu ! Et boom, Wilson qui double la mise dix minutes plus tard ! C'est clair, Aston Villa galère à se mettre au niveau de cette Premier League et n'a ce week-end réussi qu'à offrir vingt minutes de suspense à son public après le but pour l'honneur de Luiz. Pour Bournemouth en revanche, c'est un podium provisoire.Le début de partie catastrophique d'Aston Villa, qui ne s'est laissé aucune chance en encaissant deux réalisations en moins d'un quart d'heure.Le retour du Petit Pois ! Bien que critiqué, Hernández montre qu'il sait toujours marquer. La preuve avec ce Brighton & Hove Albion-West Ham, durant lequel l'ancien de Manchester United et du Real Madrid a fait la différence. Suffisant pour sortir lesde la zone de relégation et leur donner leur premiers point, mais pas pour empocher un premier succès puisque Trossart a égalisé quelques minutes plus tard. Maintenant, c'est la régularité qu'il faut cibler.Les cinq places gagnées par West Ham, ancienne lanterne rouge qui passe en quinzième position en une unité.