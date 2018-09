Liverpool passe la cinquième face à Tottenham

Avant de défier Paris en C1, les Reds ont passé avec succès leur premier gros test de la saison face à un adversaire moribond. Ce qui fait quinze points sur quinze pour les hommes qui ne marchent jamais seuls.

La prophétie Wijnaldum

Lamela n'est pas enterré

Tottenham (4-1-2-1-2) : Vorm – Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose – Dier (Wanyama, 83e) – Winks (Son, 73e), Dembélé (Lamela, 60e) – Eriksen – Lucas, Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold (Matip, 90e), Gómez, Van Dijk, Robertson – Milner, Wijnaldum, Keita (Sturridge, 83e) – Salah, Firmino (Henderson, 74e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

L'affiche, la première d'envergure à domicile cette saison pour Tottenham , devait correspondre à l'inauguration en grande pompe du nouveau White Hart Lane. Mais celle-ci a été reportée pour au moins deux mois, et les Londoniens ont donc gardé les clés de Wembley pour encore quelques réceptions. C'est donc dans l'enceinte nationale que Liverpool est venu allonger sa série parfaite – interrompue par la trêve internationale – à cinq unités, face à des locaux privés de Lloris à long terme et Dele Alli pour quelques jours, et enchaînant leur deuxième revers de rang Malgré un pourcentage de possession témoignant du contraire, les occasions ont été rouges de bout en bout des débats. L'ouverture du score très précoce de Sadio Mané est logiquement annulée pour hors-jeu (1), un coup franc d'Alexander-Arnold file directement dans les gants de Vorm (5), puis ce dernier s'interpose devant Salah sur une passe en retrait suicidaire de Dier (22).Eriksen, lui, se charge de filer le seul frisson du premier acte pour les siens (28). Après avoir vu Mané s'emmêler les pinceaux (35), Wijnaldum finit par faire bouger le score grâce à un coup de pouce de laface à un Vorm dépassé Le premier but en Angleterre à l'extérieur pour le Hollandais, qui gâche d'ailleurs une belle cartouche dans la foulée (43).En deuxième période, après un centre de Robertson venant titiller l'équerre adverse (48) et un missile de Mané sorti par le portier des locaux (49), Lucas réveille Wembley d'un éclair dont il a le secret... mais le MVP du mois d'août voit son rush terminer sur le poteau (51). Un duel de flèches puisque de l'autre coté, Mané fait une fois de plus des misères à la garde londonienne, et Firmino n'a plus qu'à allumer les filets. Puis le Sénégalais tarde à servir Naby Keita, qui manque le 3-0 (63).Salah essaie de donner un coup de boost à son début de saison en accélérant et enroulant, donnant surtout l'occasion à Vorm et la charnière adverse de sauver leur match (80, 83, 84). Proche de la rupture, les coéquipiers d' Harry Kane sortent la tête de l'eau via Lamela qui, après avoir visé juste à coté (85), enchaîne magnifiquement pour sauver les apparences et offrir un espoir. Le score final est minime, et ce n'est pas cher payé vu l'égoïsme des visiteurs entre le retour des vestiaires et le coup de sifflet final. Au moins, la troupe de la Mersey n'aura pas eu l'occasion de gâcher les retrouvailles entre les hommes de Pochettino et leur jardin.