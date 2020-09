Liverpool officialise la signature de Thiago Alcântara

QB

Go Go Gadget au Thiago !Il ne manquait plus que l'officialisation, c'est désormais chose faite. Après le latéral Kostas Tsimikas , Liverpool accueille sa deuxième recrue estivale en la personne de Thiago Alcântara. Un nouvel atout de taille dans la manche desau regard de la masterclass réalisée par l'international espagnol en finale de la Ligue des champions . Jürgen Klopp aura donc des choix de riche à faire dans l'entrejeu, où Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita, Georginio Wijnaldum et Alex Oxlade-Chamberlain prétendent également à une place de titulaire.Thiago avait fait ses adieux au Bayern peu avant midi sur Twitter, qualifiant son départ commeet soulignantd'avoir accompli ses rêves à Munich. Double vainqueur de la C1, quadruple champion d'Espagne et septuple champion d'Allemagne, le milieu de 29 ans portera le numéro 6, laissé libre par le départ de Dejan Lovren.Barcelone, Bayern, et maintenant Liverpool. Allez chercher plus beau CV.