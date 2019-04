Liverpool ne lâche pas, Arsenal si

3

Arsenal (3-4-1-2) : Leno - Mustafi, Koscielny, Mavropanos - Jenkinson - Kolašinac, Elneny, Guendouzi - Özil - Lacazette, Aubameyang. Entraîneur : Emery.



Crystal Palace (4-4-2) : Guaita - Ward, Dann, Kelly, Wan-Bissaka - Meyer, McArthur, Milivojević, Kouyaté - Zaha, Benteke. Entraîneur : Hodgson.

Cardiff (4-1-4-1) : Etheridge - Peltier, Morrison, Ecuele Manga, Bennett - Gunnarsson - Hoilett, Camarasa, Ralls, Méndez-Laing - Niasse. Entraîneur : Warnock.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Keita - Mané, Salah, Firmino. Entraîneur : Klopp.

Deux changements à la pause.C'est dire si Emery n'était pas content de la première période de ses. Lesquels étaient en effet menés à la mi-temps après l'ouverture du score de Benteke, à la réception d'un coup franc de Milivojević. Arsenal a donc réagi, égalisant juste après l'entracte par l'intermédiaire d'Özil sur un service de Lacazette. Sauf que les locaux ont encore craqué, et même à deux reprises : Zaha a d'abord redonné l'avantage aux siens à la suite d'une déviation de Benteke (quelle erreur de Mustafi !), avant que McArthur n'achève les favoris du jour sur corner malgré un nouveau but d'Aubameyang.Mauvaise affaire pour les potes de Koscielny, qui ne profitent pas des faux pas de Manchester United et de Tottenham Pas facile.Mais sur la pelouse de Cardiff Liverpool a su ramener l'essentiel lors de la 35journée de Premier League. À savoir un succès, qui lui permet de reprendre la première place devant Manchester City (avec un match de moins à disputer). Ces trois points, ce sont Wijnaldum (tir puissant à l'heure de jeu) et Milner (sur penalty) qui les ont offerts aux. Avant, entre et après ces réalisations, les visiteurs ont gâché de nombreuses occasions et également vu Alisson les sauver.Reste que le principal est là.