Liverpool ne force pas son talent contre les Rangers

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson - Alexander-Arnold (J. Gómez, 90e+3), Matip, Van Dijk, Tsimíkas - Henderson (Fabinho, 69e), Thiago (Milner, 80e) - Salah, D. Jota (Firmino, 69e), L. Díaz - Núñez (Elliott, 80e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Rangers (5-4-1) : A. McGregor - Tavernier, Goldson, B. Davies (G. Kamara, 81e), L. King, Barišić - Tillman (Sakala, 66e), Lundstram, S. Davis (Jack, 66e), Kent (Matondo, 81e) - Morelos (Čolak, 73e). Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.

Nouvelle étape dans le chemin de croix des Rangers.Liverpool n'a eu aucun mal à disposer de Rangers trop justes pour le niveau de la Ligue des champions (et toujours sans but pris), pour s'offrir une belle option sur la deuxième place du groupe A.Voir le club qui a consacré Steven Gerrard et celui où il a lancé sa carrière d'entraîneur croiser le fer en Coupe d'Europe était une première historique. Qui aura vu leslaisser leur portier Allan McGregor, 40 ans, sans défense, obligé de se démultiplier pour éviter aux siens une nouvelle humiliation. Malgré son activité et son énergie, Darwin Núñez, pourtant, ne trouvera jamais la clé face au club des loyalistes (2, 34, 41). Qu'à cela ne tienne, c'est Trent Alexander-Arnold qui fait le ménage via un coup franc direct dont il a le secretLedesn'a plus rien à prouver, et laisse les visiteurs en apnée, sans réplique. Au retour des vestiaires, Leon King et John Lundstram sont pris par la vivacité de Luis Díaz, qui obtient un penalty transformé plein axe par Mohamed Salah. Toujours au poste, McGregor reprend son opérationet détourne une minasse de Diogo Jota partie pour se loger sous la barre (59), avant de suer devant une tête de Joël Matip (84). Pour la forme, Kóstas Tsimíkas enlève tout de même un ballon chaud devant sa ligne (85), mais les Rangers n'auront pas fait illusion.Ce retour en C1 douze ans après ne restera pas dans les mémoires des amoureux de l'Union Jack.