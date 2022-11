Liverpool-Naples : sortez le popcorn

Cette dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions offre un duel passionnant entre deux des équipes les plus plaisantes à suivre. Dans un stade Anfield chauffé à blanc, Liverpool et Naples sont prêts à en découdre pour la première place de leur groupe. Et même un peu plus.

Comme chaque saison à l'entame de cette dernière semaine européenne de l'automne, synonyme de clôture de la phase de poules, le constat est le même. D'un côté, des rencontres alléchantes sur le papier, mais dénuées d'enjeu, le sort des deux combattants étant déjà connu. Et puis, il y a ces chocs aux allures de finale, ces dernières journées couperets dont dépend l'avenir européen des protagonistes. Alors quand se font face deux des trois meilleures attaques de cette mouture de la Ligue des champions (respectivement quinze buts pour leset vingt pour les), le spectacle promet d'être au rendez-vous. Certes, Liverpool et Naples ont déjà validé leur billet pour les huitièmes de finale, mais cela n'empêche pas ce duel d'être plein de promesses.Tout d'abord, parce que ce n'est pas l'enjeu qui manque à Anfield. La première place du groupe A, déjà pas avare en spectacle depuis début septembre, attend encore de connaître son futur propriétaire. Une heureuse équipe qui s'assurera d'éviter Manchester City, le Bayern Munich, voire possiblement le Real Madrid ou le PSG (déjà assurés ou en position de terminer en tête de leurs groupes respectifs) lors du tirage au sort de lundi prochain. Suffisant pour motiver deux formations qui se projettent loin dans la suite de la compétition., annonçait déjà Luciano Spalletti la semaine passée, au sortir de la tranquille victoire des siens face aux Rangers Le 7 septembre dernier, lesétalaient toutes les raisons de leur entame de saison plus que poussive dans un stade Diego Maradona aux anges. Trent Alexander-Arnold ou Virgil van Dijk étaient moqués pour la débâcle défensive et les finalistes de la saison passée regagnaient l'Angleterre les bagages plein de doutes. Quelques semaines plus tard, Nottingham Forest et Leeds sont récemment venus ajouter de nouvelles pierres dans la besace des champions d'Angleterre 2020, qui se verraient bien prendre leur revanche sur l'une des formations les plusdu Vieux Continent. Histoire de se rassurer un peu. Pour arracher la première place, il faudra l'emporter par au moins trois buts d'écart. Rien de mieux pour assister à un beau feu d'artifice, surtout qu'ils n'auront rien à perdre.Depuis la déroute napolitaine, Liverpool a claqué à quatorze reprises en quatre sorties sur la scène européenne, quand les leaders de Serie A ont atteint la barre des trois buts sept fois lors de leurs huit derniers matchs. N'en jetez plus, on en salive déjà. D'autant que la rencontre permettra d'en savoir plus sur les forces en présence. D'un côté, un récent champion d'Angleterre et d'Europe en quête de d'assurance. De l'autre, un candidat déclaré au titre en Italie, au jeu flamboyant et prêt à bousculer une hiérarchie continentale trop souvent figée. Et qui se verrait bien conquérir Anfield pour la première fois de son histoire., affirmait James Milner lundi en conférence de presse.Car oui, faire tomber l'une des trois seules équipes encore invaincues toutes compétitions confondues en Europe (avec Benfica et le PSG) redonnerait un boost de confiance aux Anglais., concédait pour sa part Klopp devant la presse.Attachez vos ceintures, ça va secouer.