Liverpool-Manchester City-Chelsea : le triangle amoureux

Après son carton face à Crystal Palace (4-0), Liverpool n’est plus qu’à un succès du titre en Premier League. Les Reds pourraient même être sacrés champions ce jeudi soir, en cas de contre-performance de Manchester City à Chelsea. Un joli clin d’œil pour trois clubs liés par le destin depuis près d’une décennie.

Chelsea en doit une à Liverpool

Un alléchant City-Liverpool pour le titre ?

Par Félix Barbé

L’équation est simple, et les hommes de Jürgen Klopp comme ceux de Pep Guardiola la connaissent mieux que quiconque. Tout autre résultat qu’une victoire, ce jeudi soir, pour Manchester City face à Chelsea, et le 121championnat d’Angleterre de l’histoire – le 28sous la dénomination Premier League – sera officiellement dans la poche de Liverpool. Ce sacre, le premier voilà maintenant trente ans en championnat pour les, est annoncé depuis plusieurs mois sur les bords de la Mersey, tant les soldats du capitaine Jordan Henderson ont dominé de la tête et des épaules l’ensemble de leurs adversaires tout au long de la saison. Et si un match nul poussif à Everton (0-0) dimanche pour la reprise post-confinement a seulement repoussé l’échéance, personne n’est dupe : le titre de Liverpool n’est plus qu’une question de jours. Voire d’heures.Comme un symbole du destin, c’est donc Chelsea qui va encore faire office d’arbitre dans ce duel final. Une nouvelle fois. En 2014 déjà, alors que les attaques de feu deset des(respectivement 101 et 102 buts marqués sur la saison) se livraient une lutte acharnée pour monter sur la première place du podium de Premier League, less’étaient chargés de venir froidement doucher les espoirs des joueurs de Brendan Rodgers à trois journées de la fin du championnat, à un moment où ces derniers tenaient encore la corde (trois points d’avance sur City). La glissade devenue légendaire de Steven Gerrard à l’origine du but de Demba Ba, puis le break en toute fin de match de Willian (victoire 0-2 de Chelsea) avaient alors plongé Anfield dans le désarroi le plus total. Deux semaines plus tard, et après un nouvel accroc terrible desà Crystal Palace (37journée, 3-3 après avoir mené 0-3 jusqu’à la 79minute), lesétaient sacrés, devançant Pool de deux unités et Chelsea de quatre.Après avoir joué les assassins avec les gars d’Anfield il y a six ans, les joueurs de Chelsea ont cette fois l’occasion de se faire (légèrement) pardonner, en offrant le trophée auxsur un plateau. La rencontre pourrait également être l’opportunité pour lesde rendre la pareille à Liverpool. Il y a tout juste dix ans, le club de Roman Abramovitch était en effet aux prises avec Manchester (United, cette fois) pour remporter son quatrième titre de champion d’Angleterre. Sur la pelouse d’Anfield lors de l’avant-dernière journée, le Chelsea de Carlo Ancelotti avait alors profité d’une prestation historiquement mauvaise des– marquée par une passe en retrait loupée de Gerrard pour le but de Drogba, puis une défense aux abonnés absents sur le pion de Lampard – pour l’emporter (0-2), et être sacré sept jours plus tard, avec un point d’avance sur United. La performance avait fait jaser outre-Manche à l’époque, plusieurs voix estimant notamment que les partenaires de Jamie Carragher avaient volontairement laissé filer la rencontre, dans le seul but que leur rival historique rival ne soit pas titré.Toujours parfaitement placé pour arracher sa qualification en Ligue des champions, Chelsea ne fera en tout cas pas office de brebis égarée à laquelle a ressemblé Burnley lundi soir à l’Etihad Stadium (5-0) . Sous la houlette d’un Frank Lampard qui est en train de réussir sa première saison sur le banc de son club de cœur, cette jeune et joueuse équipe desa tout pour mettre en difficulté les joueurs de Pep Guardiola. La dernière rencontre de championnat à Stamford Bridge entre les deux équipes, en décembre 2018, s’était d’ailleurs soldée par une victoire des locaux (2-0). Les dieux de la Premier League ont, quoi qu’il arrive, décidé que le destin allait s’emparer de l’emballage final de la saison. Et la symbolique sera forte. Car si Chelsea était amené à laisser les partenaires de Riyad Mahrez encore en vie quelques jours de plus dans la course au titre, ces derniers retrouveront ensuite… Liverpool lors de la prochaine journée. Un rendez-vous prévu le 2 juillet prochain, qui pourrait alors faire office de passe d’armes, entre le champion sortant et son successeur annoncé.